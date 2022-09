Modella accusa: “Drogata e costretta a prostituirmi. Faro i nomi di ogni persona coinvolta"

“Sono stata drogata, stuprata e obbligata a prostituirsi”. E’ questa la denuncia che una modella di 22 anni - le cui generalità non sono state rivelate - ha presentato alla procura di Milano nei confronti di un 42enne che di mestiere fa il Pr. Lo riporta Il Corriere della sera. "Sono vittima delle minacce e della droga. Mi ha somministrato benzedrina - ha raccontato la giovane -. Ho una lesione al naso, per la cocaina. Mi ha convinto a filmare i nostri rapporti sessuali: ha minacciato di inviare i video alla mia famiglia. Ho avuto rapporti sessuali con altri uomini, in sua presenza: mi ha obbligato a prostituirmi. Ha organizzato feste a base di droga e sesso... Io sono disposta a indicare i nomi di ogni persona coinvolta" .

Le accuse della modella

Secondo quanto rivelato dal quotidiano, la storia è iniziata nel marzo 2021 quando la ragazza di origini italiane appena arrivata a Milano per cominciare le procedure per la cittadinanza ha conosciuto il pr 42enne che lavorava nel circuito delle modelle. “Lui si è mostrato da subito gentile e premuroso, proponendo di ospitarmi. Mi sono trasferita come soluzione temporanea. Ha presto cominciato a drogarsi davanti a me. Mi ha proposto di provare, fidandomi di lui. Diceva che dopo sarei stata meglio. Non saprò mai come sia potuto accadere, ma è successo. Con il trascorrere dei giorni, è nata una relazione. Dopo pochissimo tempo, sono diventata completamente dipendente da lui. Si tratta di una persona ossessionata dal sesso. Io ero disposta a tutto. Lo assecondavo in ogni richiesta anche quando mi convinceva a compiere atti che mai avrei pensato di fare…”.

Il ricatto

Dopo alcuni mesi le cose cambiano radicalmente e diventano un vero e proprio imcubo per la giovane modella. Secondo il racconto della 22enne l’uomo inizia ad incolparla dei suoi problemi economici e a introdurla nel mondo della prostituzione. “Non smetteva di acquistare cocaina e ospitare feste. A Milano come a Porto Cervo. Ha cominciato a picchiarmi e minacciare di rivelare che mi drogavo. I soldi dei rapporti sessuali con altri uomini, li ho sempre consegnati a lui: si tratta di 15mila euro. Ha detto che rimango di sua proprietà e che, se mi uccidesse, la sua vita acquisterebbe un senso”. La ragazza ha quindi deciso di andarsene dall'Italia dopo aver presentato denuncia tramite un legale.