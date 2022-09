Moda: ITS, gli europei dominano in occasione del ventennale

(ANSA) - TRIESTE, 11 SET - International Talent Suppot (Its) celebra i venti anni di attività, due decenni durante i quali, come da obiettivo che si è dato, ha premiato gli stilisti in erba con maggior talento in varie specialità provenienti da ogni parte del mondo i quali sono andati poi a rimpolpare le grandi case internazionali di moda con energie fresche e nuove idee. Quest'anno, tornata in presenza dopo due anni, la manifestazione ha premiato undici dei 24 finalisti con una predominante europea. Its è forse la manifestazione più importante in Italia nel suo settore. In realtà gli stilisti in erba non sono proprio tali perché sono studenti delle facoltà di moda più prestigiose del mondo, dunque i 24 finalisti di stasera che hanno sfilato nella bella "ex pescheria" di Trieste, erano già stati in qualche modo selezionati. Provenivano da 14 Paesi e hanno fatto sfilare i propri capi e gli oggetti di design realizzati per essere giudicati da una giuria internazionale che ha assegnato undici premi messi in palio dalle grandi case della moda, del design e della stampa di settore. Stilisti internazionali si sono incontrati per la prima volta a fine giugno a Trieste indicando i parametri e i temi da narrare attraverso le creazioni. Questa sera il premio più importante, e con il più cospicuo assegno in denaro, è stato vinto da Charlie Constantinou (Gran Bretagna) per un progetto che è stato giudicato il più innovativo: alla belga Lili Schreiber è andato il premio per la creazione di moda più bella e ai giapponesi Yudai & Anna Tanaka quello per l'artwork. Il premio consiste, oltre a un sostegno finanziario, in uno stage di sei mesi nei principali team creativi del mondo. La fondatrice e anima di Its, Barbara Franchin, ha ricordato la promessa fatta anni fa che si sarebbe tornati in presenza, "ed eccoci qui, la promessa è stata mantenuta". Con una aggiunta: due giorni fa è stato aperto un nuovo spazio espositivo, Arcacademy, il luogo dove il pubblico potrà ripercorrere la ricca storia di questa manifestazione di moda. (ANSA).