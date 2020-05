Moda: Gucci, basta cruise, faremo 2 appuntamenti l'anno

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - "Ci incontreremo solo due volte l'anno per condividere i capitoli di una nuova storia. Si tratterà di capitoli irregolari, impertinenti e profondamente liberi. Saranno scritti mescolando le regole e i generi. Si nutriranno di nuovi spazi, codici linguistici e piattaforme comunicative". Così il direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele, ha annunciato su Instagram la scelta di presentare le sue collezioni due sole volte l'anno. "Mi piacerebbe - si legge negli 'appunti dal silenzio' scritti in questi mesi di lockdown, - abbandonare l'armamentario di sigle che hanno colonizzato il nostro mondo: cruise, pre-fall, spring-summer, fall-winter. Mi sembrano parole stantie e denutrite. Sigle di un discorso impersonale, di cui abbiamo smarrito il senso". Al loro posto, ci "saranno nomi legati, di volta in volt alla musica classica: sinfonie, rapsodie, madrigali, notturni, overture, concerti e minuetti a costellare il mio percorso creativo". (ANSA).