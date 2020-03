'Misure per alcuni mesi contro una risalita dei contagi'

Roma, 27 mar. (askanews) - "È chiaro che" l'emergenza coronavirus in Italia "non sarà risolta domani o tra due settimane: dovremo immaginare alcuni mesi in cui dovremmo, con curve anche più basse, stare molto attenti e adottare quelle misure per fare in modo che la curva non riparta". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro, in una conferenza stampa all'Iss."Certamente - ha precisato - sarà più facile quando avremo dei vaccini o ulteriori strumenti che ci consentano di operare con le tecniche che usiamo per esempio nel caso dell'influenza. Questo però richiede uno sforzo importante nel tenere molto bassa la curva della circolazione per fare in modo che la tecnologia e la ricerca metta a punto quegli strumenti che poi ci consentiranno di poterlo gestire come molte delle infezioni che stiamo gestendo"."Il nostro dovere - ha ricordato Brusaferro - è ancorarci su dati e modelli previsionali solidi, che confermino l'andamento delle curve e le evidenze che stiamo acquisendo. Le misure adottate stanno ottenendo dei risultati, è la notizia buona: è il passaggio chiave", ma per quanto riguarda il futuro "una previsione è difficile: è qualcosa con cui dovremo convivere per le prossime settimane, il punto è come dovremo conviverci, trovare modalità che proteggano le figure più fragili, che oggi pagano i dazio più alto, e non dimenticarci che siamo il Paese pilota. Siamo certi che supereremo questa cosa, l'impegno tecnico-scientifico di tutto il mondo e anche italiano mette in piedi studi brillantissimi: c'è uno sforzo enorme di tutto il mondo della ricerca e dell'università".In ogni caso, ha concluso Brusaferro, in Italia "non abbiamo raggiunto il picco, non lo abbiamo superato. Abbiamo segnali di rallentamento che ci fanno presumere di essere vicini: i segnali sono positivi, vuol dire che le misure adottate stanno facendo i loro effetti, i contagi stanno rallentando, e ci aspettiamo che potremmo arrivare al picco in questi giorni".