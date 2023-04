Misura preventiva a 12 attivisti di Ultima generazione a Varese

(ANSA) - VARESE, 20 APR - Il questore di Varese ha emesso un provvedimento di divieto di ritorno nei Comuni di Ferno e Somma Lombardo, nei confronti di dodici attivisti di Ultima generazione, che lo scorso 14 febbraio hanno manifestato contro l'uso di combustibili fossili all'interno del terminal di Malpensa, nell'area destinata ai voli privati e commerciali "Sea prime". In quell'occasione gli attivisti, come ricostruito dalla Polizia di Frontiera, dopo aver aperto un varco nella recinzione, si sono diretti nella zona di sosta e manovra degli aeromobili, per poi incollarsi all'asfalto. Alcuni di loro hanno invece imbrattato con vernice colorata la facciata degli uffici Sea, mentre altri si sono sdraiati a terra in corrispondenza dell'uscita di auto e mezzi di lavoro, bloccando la circolazione. Identificati, sono stati poi denunciati per danneggiamento, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, in concorso, e resistenza a pubblico ufficiale e sottoposti a Daspo Urbano. Oggi le ulteriori misure di prevenzione, decise dalla Questura. (ANSA).