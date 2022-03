Il mistero della super berlina dell'oligarca russo "bloccata" in Sardegna. Era a disposizione di Putin?

E' una Mercedes Maybach S650 Guard VR10, una macchina super blindata a prova di Kalasnikov o granate, pesante 5 tonnellate, avvistata tra Porto Rotondo, Porto Cervo ed è un mezzo ad alta tecnologia del valore di più di mezzo milione di euro. Secondo quanto scrive il Corriere della sera potrebbe trattarsi della macchina a disposizione di Vladimir Putin per le sue escursioni segrete, anzi segretissime, in Sardegna. Che il presidente russo avesse dei contatti stretti con personalità dotate di ville e villoni nell'isola mediterranea è risaputo. Lo stesso ex presidente Silvio Berlusconi ha ospitato diverse volte "lo zar", per incontri ufficiali o meno, a villa Certosa.

La Maybach blindata è finita sotto sequestro a seguito delle misure restrittive nei confronti dei beni degli oligarchi russi. E questa berlina apparterrebbe proprio auno dei ricchissimi russi più vicini a Vladimir Putin, Alisher Usmanov, 69 anni. Il Corsera è andato al Pra a verificare la proprietà di questa automobile superblindata. L'auto è stata immatricolata "il 6 giugno 2018 e il 25 è stata acquistata da una società di Arzachena (Sassari) al prezzo di 532.440,16 euro che con l’iva fa più di 600mila".

Auto da re a disposizione di Putin o di Medvedev

Ma non è quello che sembra: "La Maybach S650 Guard è omologata per resistere agli attacchi con esplosivo e (lo dice la sigla VR10) in grado di proteggere dall’aggressione con armi d’assalto caricate con proiettili blindati in acciaio. Insomma non c’è nulla di paragonabile sul mercato, è nella categoria 'protezione massima'".

Un'auto superblindata, "da re, da capi di Stato e di governo". E allora, chi trasporta (o trasportava) questa supercar tra le vie aggrovigliate della Gallura? Usmanov risulta essere intimo di Putin, ma anche di Dmitry Medvedev, ex presidente e primo ministro russo, che in diverse occasioni è stato segnalato nelle ville dell'oligarca o a bordo del suo yacht da 600 milioni di euro.