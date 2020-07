Il mistero della morte del professore tra sette, Twin Peaks e quel cellulare sparito: la moglie indagata per omicidio

Si sta trasformando in un vero e proprio giallo la morte di Mauro Pamiro, professore delle superiori, il cui corpo senza vita è stato trovato da un muratore lo scorso 29 giugno in un cantiere edile a Crema.

Oggi l’Ansa spiega che l’insegnante di informatica 44enne frequentava una setta attratta dalla scienza spirituale. E' quanto emerge dalle indagini della squadra mobile, diretta da Zelica Ferrauto, che stanno cercando di far luce sui tanti punti oscuri di questa vicenda. La moglie Debora Stella, indagata per omicidio, è ancora ricoverata in stato confusionale in psichiatria. Le ricerche del cellulare della vittima sono ancora senza esito.

L'ipotesi del suicidio

A tornare sul mistero di Crema è il Corriere della Sera, secondo cui l'ipotesi del suicidio viene ritenuta poco credibile dagli investigatori, che scavano nella vita della vittima e della vedova alla ricerca di indizi utili alle indagini. Seguace della serie tv I misteri di Twin Peaks, la vittima era un grande appassionato di musica e un docente stimato dai suoi allievi. Al cimitero di Crema sono stati trovati alcuni cd musicali autoprodotti. L'ultimo abbraccio il titolo di brano inciso sopra, dedicato alla "più dolce regina del Paese delle meraviglie".

Il professor Mauro Pamiro (Ansa)

Pamiro si sarebbe lanciato dal ponteggio di una villetta in costruzione in via don Pirmo Mazzolari, non lontano dalla sua abitazione. A trovarlo, senza una goccia di sangue addosso e intorno, è stato il lunedì mattina un muratore, ma sembra che l'uomo si fosse allontanato da casa già il sabato sera e la moglie. che la domenica avrebbe fatto una passeggiata in un bosco, non ne ha denunciato la scomparsa.

Un docente molto apprezzato

Della vittima – scrive il quotidiano – si diceva un gran bene. Era “un docente di quelli che i ragazzi amano per la capacità di saper spiegare senza annoiare, di unire il rigore alla gioiosità”. La coppia non aveva figli ma “la storia di Debora e Mauro non è mai scivolata nella noia, anzi ha prodotto una reciproca forte dipendenza, uno stimolo quotidiano nel piacere della condivisione”, si legge sul giornale. Non si spiega però perché “quando il marito non è rientrato, Debora non lo avesse cercato o avvisato le forze dell’ordine”.

"Il professore era scalzo"

Il Corriere scrive ancora che “alla base del cantiere, vicino a mattoni spaccati e terriccio, il professore era scalzo, caratteristica comune ai suicidi; le condizioni atmosferiche potrebbero aver alterato eventuali impronte digitali «esterne», mentre per altre impronte, quelle delle calzature, in considerazione della presenza di residui di calce e gesso la scientifica potrebbe aver recuperato indizi”.