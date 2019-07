Missioni spiagge, evangelizzare turisti

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Le vacanze estive non solo come spazio per il riposo e il divertimento, più o meno spensierato e chiassoso, ma anche occasione per momenti di preghiera e riflessione a contenuto "spirituale". E' quanto propongono le iniziative di evangelizzazione che anche quest'anno toccano le spiagge italiane, con protagonisti giovani 'missionari' impegnati, anche nella calura del solleone, nel coinvolgere turisti e bagnanti e rivitalizzare il loro rapporto con la fede. Tra le prime località balneari interessate, la sarda San Teodoro (Olbia-Tempio), che da venerdì a oggi è stata meta del progetto "Missioni in Sardegna". L'evangelizzazione di spiaggia a Vasto Marina (Chieti), a cavallo del Ferragosto, dal 13 al 19, sarà in contemporanea col concerto di Jovanotti. "Con 100 missionari incontreremo i giovani nei luoghi in cui si aggregano", dice don Davide Banzato, volto tv e assistente spirituale della Comunità Nuovi Orizzonti. Dal 16 al 21 agosto Lignano Sabbiadoro (Udine) vedrà la 3/a edizione di "Abbraccia l'Infinito".