Miopia in aumento nel mondo, le lenti ICL una possibile cura

Milano, 10 ott. (askanews) - Ci sono patologie nel mondo che stanno crescendo, ma non si tratta solo della diffusione di nuovi virus: tra esse c'è anche un aumento dei difetti visivi e in particolare della miopia. "La miopia - ha spiegato ad askanews il dottor Francesco Carones, direttore medico della clinica polispecialistica Advalia Milano - è una condizione che sta esplodendo nel mondo, si parla quasi di pandemia, e in tutte le aree geografiche sta diventando un problema sociale".In particolare questo aumento della malattia riguarda la miopia elevata e quella degenerativa ed è dovuto a una serie di cause, come l'aumento di esposizione degli occhi agli schermi, ma anche a cause genetiche. A cambiare però sono anche le possibili risposte alla miopia e tra queste ci sono le lenti ICL - Interocular Collamer Lense, che rappresentano un'alternativa, per esempio, alla correzione con il laser."Le lenti ICL - ha aggiunto l'oculista - sono una soluzione elegantissima per il problema della miopia, ma anche per altri difetti visivi, come astigmatismo, ipermetropia e oggi anche presbiopia. È una soluzione minimamente invasiva, perché consente di aggiungere una lente, quindi un sostrato a un occhio altresì sano. Al contrario di tutte le altre soluzioni chirurgiche nelle quali assistiamo a una rimozione di parte del tessuto per correggere il difetto di vista. Il paziente di oggi, ventenne o trentenne, ha voglia di sottoporsi a un intervento che possa in un certo senso essere risolto in maniera diversa, magari in età da cataratta, quando questa lente può essere rimossa senza nessuna conseguenza".In sostanza le lenti ICL, che rappresentano un impianto reversibile, vengono inserite tra il cristallino e la pupilla, senza la rimozione del cristallino stesso e senza modifiche dell'anatomia del sistema oculare. "Il recupero visivo - ha concluso il dottor Carones - è estremamente rapido, non ci sono sequele. Virtualmente il paziente già il giorno dopo l'intervento vede già al massimo delle proprie possibilità. Oggi come oggi ci sono più di 800 articoli scientifici pubblicati e istituzioni come la Food and Drug Administration degli Stati Uniti considerano l'intervento sicuro, affidabile, preciso e definitivo per quanto riguarda la correzione".L'intervento per l'impianto delle lenti è senza punti di sutura, viene fatto in regime ambulatoriale e di anestesia locale e ha una durata di circa 20 minuti.