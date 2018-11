"Le madamine non c'entrano nulla: ho fatto tutto io". Ecco chi rivendica la marcia dei Sì Tav

“Macché madamine, la marcia l’ho fatta io. E adesso tifo Salvini” ha titolato il Fatto. Perché in effetti così ha detto durante l’intervista Mino Giachino, un signore che una biografia lunga troppe pagine per poterle elencare tutte. Comunque è stato una vecchia guardia DC e segretario del ministro Carlo Donat Cattin. Era poi finito nella cantina buia del dimenticatoio per simpatie sin troppo disinvolte intrecciate tra i caminetti della politica romana, da qui viene estratto da Ciriaco De Mita che gli propone la segreteria democristiana. Dopo la iattura mani pulite si trasforma in consulente di grandi aziende della logistica. Ora si sta ritagliando la figura di eroe issando la bandiera SìTav, altro che le ‘madamin’, che lui considera le parvenu dell’ultima ora.

All’intervistatore dice: “Le madamin? La prima volta le ho viste il 28 ottobre scorso. Noi eravamo in consiglio comunale per protestare contro il voto per il no all’Alta velocità in Valle di Susa. Loro erano lì, invece, per incontrare il vicesindaco e presentare la loro iniziativa che si chiamava, allora, “Sì lavoro”, non “Sì Tav”. La differenza, come tutti potranno notare, non è di gran cosa, ma lui la pensa così. Forza della democrazia, e poi lui potrebbe avere (perché no?) anche ragione. Lui, che egoista evidentemente non è, ritaglia un ruolo importante nella marcia dei quarantamila Pro Tav che si era tenuta qualche settimana fa a Torino anche al figlio Ludovico. Era stato lui, ha raccontato, a farmi fare la cosa giusta proponendomi la petizione SìTav sulla piattaforma charge.org, sfruttando così tutta la potenzialità dirompente del web.

Le madamin? Macché: “Loro hanno altri interessi. Fanno riferimento al finanziere Guido Giubergia e al notaio Andrea Ganelli …”. Che pare che pensino di fare una lista per gestire meglio il post Chiara Appendino, del resto ha spiegato, loro hanno già lavorato nel mondo della politica, appoggiando sia Fassino che Chiamparino. Giachino è sempre stato un pasdaran della TAV: “Ho scritto la petizione - - ha detto alla gazzettadalba - per conto della associazione Sì lavoro, da cui è nata la grande manifestazione di sabato 10 novembre. Il testo è basato sulla Tav e fa riferimento ai tanti no espressi nelle piazze negli ultimi vent’anni, inoltre sottolinea la grande importanza delle infrastrutture come motore del rilancio economico e occupazionale del Paese. Un grande risultato il popolo del Sì lo ha già conseguito, la maggioranza del Paese e la maggioranza delle forze politiche Sì sono espresse a favore delle infrastrutture come fattore di sviluppo del Paese. Sono convinto che anche per la Asti-Cuneo che ha già subito ritardi inconcepibili si aprirà una fase nuova e positiva».

L'ex democristiano è stato minacciato di morte sul web. «Mai avrei creduto che un No Tav arrivasse a minacciare di trovarmi all’ospedale dove il sessantenne lavora. Ma alla mia età non mi spavento di sicuro anzi prego per questo sciagurato e spingerò ancora di più per la manifestazione pacifica Si Tav di sabato 10: d’altronde la raccolta di adesioni alla petizione sta raggiungendo quota 47 mila e non si è fermata neanche di notte. Anche perché, come dice bene il direttore de La Stampa oggi “C’è qualcosa di nuovo a Torino” cui ha contribuito anche la nostra petizione. #CISARO’ è l’hastag che sta crescendo in rete e che mi hanno scritto molti».