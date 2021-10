Ministro Guerini al cantiere del Policlinico militare del Celio

Roma, 12 ott. (askanews) - "È un piacere essere presente all illustrazione dei lavori e alla visita dei cantieri e constatare che l'impegno sinergico di tutte le strutture e gli elementi dell'organizzazione della Difesa consentirà di completare l'opera in tempi brevi. Si tratta di un progetto ambizioso, poiché l attività che qui al Celio viene svolta - che la sanità militare nel suo complesso svolge per il Paese, e l emergenza l ha reso evidente sotto gli occhi di tutti - merita un quadro infrastrutturale all altezza". Così il Ministro Guerini nel corso della visita di questa mattina presso il cantiere del Policlinico militare del Celio.Il ministro, ricevuto al suo arrivo dal direttore sanitario del Celio, tenente generale Giacomo Mammana, accompagnato dal tenente generale Nicola Sebastiani, Ispettore della Sanità militare, ha ascoltato un aggiornamento sullo stato di avanzamento lavori dal Direttore della Direzione lavori, Generale Ispettore Giancarlo Gambardella, previsti dal programma infrastrutturale di ammodernamento e rinnovamento per il triennio 2021-2023. Nel corso della visita odierna sono stati presentati al Ministro le aree appena ammodernate e ristrutturate, indicando nel cantiere le aree in corso di ristrutturazione.Nel dettaglio, l'intervento appena terminato ha visto l'effettuazione di opere di straordinaria manutenzione delle degenze dei 4 corpi di collegamento dei padiglioni e ha riguardato la riqualificazione edile e impiantistica. L'obiettivo dei lavori è stato quello di ripristinare gli standard ospedalieri previsti per i reparti di degenza, anche in virtù dell emergenza epidemiologica, con l'entrata in funzione del neo costituito Reparto di Terapia Subintensiva, ubicato nel fabbricato dedicato ai ricoverati per Covid- 19.I lavori in fase di esecuzione contemplano invece la ristrutturazione edilizia di entrambi i fabbricati principali in muratura e dei relativi corpi di collegamento in struttura di acciaio, prevedendone la totale riqualificazione edile ed impiantistica, il miglioramento sismico e il rinforzo strutturale. L'obiettivo dei lavori è quello di razionalizzare l'organizzazione distributiva dell'intero Policlinico Militare, offrendo nuovi e più moderni spazi necessari per la riallocazione dei Dipartimenti di Patologia Clinica, di Analisi Clinica, di Odontostomatologia e dei relativi reparti di degenza. Il termine dei lavori è previsto per maggio 2022.