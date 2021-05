Minacce a Salvini: Zaia, tira brutta aria per la democrazia

(ANSA) - VENEZIA, 11 MAG - "In questo Paese tira una brutta aria per la democrazia, lo dico da tempo e lo confermo. Tutta la mia solidarietà a Matteo Salvini, uno dei bersagli preferiti di questi potenziali delinquenti". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprime la sua vicinanza al leader della Lega, fatto oggetto di pesanti minacce sul web. "Qualsiasi opinione esprima chiunque - aggiunge Zaia - merita rispetto e poi può essere anche aspramente criticata. Ma qui si sta sempre più frequentemente uscendo dal seminato. Una realtà ancor più grave in un momento in cui per molti e ben noti motivi la tensione sociale è altissima e non ha bisogno che si getti benzina sul fuoco". (ANSA).