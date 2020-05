Il rappresentante del Governo per la Sardegna ha visitato il Comando Militare Esercito dell'Isola

Il nuovo Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna, Prefetto Amalia Di Ruocco ha visitato il Comando Militare Esercito Sardegna. Ad accoglierla il Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, Generale di Divisione Francesco Olla, col quale si è intrattenuta in un cordiale incontro, durante il quale sono stati affrontati i diversi argomenti legati alla presenza dell’Esercito e delle Forze Armate in Sardegna.

In particolare il Generale Olla, nel riconfermare l'impegno profuso per il rafforzamento dei già ottimi rapporti esistenti tra le due Istituzioni, ha illustrato al Prefetto Di Ruocco le peculiari attività che il Comando Militare è chiamato a svolgere sul territorio della Regione Sardegna.

Nel corso dell' incontro il Prefetto ha auspicato una collaborazione ancora più intensa con le Forze Armate e le Amministrazioni Locali. Al termine della visita, il Prefetto Di Ruocco ha firmato l’albo d’onore estendendo il suo più cordiale saluto a tutto il personale militare.