Milano, sfila orgoglio arcobaleno. Dalla parata 'grazie' a Carola

Milano, 29 giu. (askanews) - L'anno scorso erano in 250 mila, la sfida di quest'anno è raggiungere un nuovo record. A Milano è il giorno dell'orgoglio gay: una scia arancione invade le strade della città per una grande festa a favore dei diritti non solo del mondo LGBTQ, ma anche dei migranti. E non è un caso se la 16esima edizione del gay pride di Milano vede sfilare in corteo, dopo il carro dell'Arcigay e quello della Famiglie Arcobaleno, anche il Carro dei Migranti, dedicato alle persone in arrivo dai paesi che discriminano la libertà sessuale. Ma dopo gli ultimi sviluppi del caso Sea Watch, la manifestazione ha inevitabilmente assunto una connotazione politica: sul Carro dei Migranti c'è striscione dedicato alla comandante Carola Rackete, arrestata per aver forzato il blocco navale al largo di Lampedusa, con parole di ringraziamento in quattro lingue: "Grazie, thank you, gracias, shukram". E in corteo c'è anche chi innalza uno stendardo con scritto "libertà per Carola". Nei giorni scorsi era stata l'associazione "Insieme Senza Muri", una delle tante presenti alla parata, ad esprimere su Facebook "piena solidarietà" alla comandante e a tutto l'equipaggio della Sea Watch, con l'invito i partecipanti del Gay Pride "che si riconoscono nei valori di umanità e solidarietà" a compiere "un gesto simbolico" durante la parata, "indossando un nastro azzurro".Già intorno alle 15.00 Piazza Duca D'Aosta, luogo di ritrovo dei manifestanti, è un tripudio di colori, musiche etniche e balli. Il corteo, partito intorno alle 16.00 dal piazzale di fronte alla Stazione Centrale, percorre un lungo tragitto lungo via Vitruvio, via Settembrini, Piazza Caiazzo, via Venini, via Giovanni da Palestrina e Corso Buenos Aires per concludersi in piazza Oberdan. Il sindaco Giuseppe Sala, che ha offerto il proprio sostegno alla manifestazione postando sui principali social networ una sua foto mentre indossa con un paio di calzini arcobaleno, non è presente alla parata per motivi personali. Sul palco allestito in Porta Venezia a rappresentare il Comune ci sono gli assessori Pierfrancesco Majorino e Roberta Guainieri. A chiudere la giornata dell'orgoglio gay milanese è il concerto delle cantanti Baby k, Levante e Bianca Atzei.In attesa di conoscere i numeri esatti dei manifestanti, il gay pride milanese un record lo ha già portato a casa: quello degli sponsor privati che hanno aderito alla manifestazione. Tra gli altri, in corteo sono presenti anche i carri con i brand con i brand di multinazionali del calibro di Google, Nestlè, Dell, Coca-Cola.