Milano, scontro tra bus e camion rifiuti: 12 feriti

Roma, 7 dic, (Adnkronos) - Scontro a Milano tra un bus Atm e un camion della raccolta rifiuti Amsa: 12 i feriti, trasportati in ospedale. Nel dettaglio si tratta di una persona ricoverata in gravi condizioni al Policlinico, tre codici giallo (Niguarda, San Carlo e San Paolo) mentre altre otto persone sono state ricoverate per ferite lievi in diversi ospedali (tre al San Paolo, tre al Fatebenefratelli, uno al Pini e uno al San Carlo). La Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza (Soreu) ha inviato un mezzo sul luogo dell'incidente, avvenuto pochi minuti dopo le 8, in via Ergisto Bezzi all’angolo con via Marostica. Sul posto anche due auto-mediche, una auto-infermieristica, Vigili del Fuoco e vigili urbani.