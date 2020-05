Fase 2, da Milano a Roma e Napoli: ecco come ripartono le grandi città

Comincia in Italia la Fase due, quella di convivenza con il coronavirus. Sono 4,4 milioni le persone che tornano al lavoro in questo lunedì di primo allentamento del lockdown.

Milano

Hanno cambiato volto, rispetto a come si era abituati a vederle nelle ultime settimane, le strade di Milano, dove sono tornate le auto, anche se in misura minore a quanto si temeva per l'inizio della Fase 2. Intorno alle 9:00 si vedono di nuovo auto in coda a qualche semaforo e si risentono i clacson quando non si riparte immediatamente al verde. "Volumi ancora leggeri - spiegano all'ANSA dalla centrale operativa della Polizia Locale - ma i viali di scorrimento tra la Fiera e il Monumentale, con l'arrivo del traffico da nord in piazzale Kennedy, svincolo in entrata dalle autostrade A4 e A8/A9, sono molto animati. C'è traffico in tutto il capoluogo lombardo ma al momento è scorrevole, nessuna criticità". Pochi i passeggeri sui mezzi di superficie, bus e tram, e afflusso regolare nelle stazioni della metro.

Sui bus nessuna coda e pochi guanti

Niente ressa questa mattina alle 7.30 alla fermata di piazzale Nigra, alla periferia di Milano, per salire sul 90, uno degli autobus più frequentati di Milano. Solo due le persone in attesa del mezzo, una seduta sulla panchina della pensilina, l'altra in piedi, a debita distanza. Sull'autobus i segnali posti sui sedili e a terra aiutano a capire dove sistemarsi. Se tutti rispettano le distanze, sono in tanti, invece, a non indossare i guanti, obbligatori per circolare sui mezzi di trasporto pubblico, così come la mascherina, che indossano tutti.

Circa 100 in fila ordinata per treno Milano-Napoli

Una fila di un centinaio di persone si è creata alla Stazione Centrale di Milano per passare i controlli prima di accedere al treno delle 7.10, il primo dei tre Frecciarossa che oggi collegano la città con Roma e terminano a Napoli. Si è trattato di una fila ordinata e distanziata che si è creata per l'attenzione degli addetti alla verifica delle motivazioni dei passeggeri e per il controllo della temperatura. Il treno è quindi partito con soli 4 minuti di ritardo e senza che si registrasse alcun problema. Da oggi, oltre ai comprovati motivi di lavoro e per urgenti motivi sanitari si può infatti viaggiare extra regione anche per tornare alla propria residenza. Al momento, non risulta che sia stato respinto nessuno ai controlli. Il treno è quasi pieno: sul sito di Trenitalia sono infatti ancora in vendita alcuni biglietti per questo e per gli altri due treni della giornata. Per consentire di mantenere le distanze di sicurezza e quindi l'alternanza del posto è stato comunque messo in vendita solo una parte dei posti disponibili.

Molti rientrano al lavoro (Ansa)

Roma, più auto in giro e passeggeri a Termini

Più auto in giro nella Capitale e più passeggeri in transito stamattina alla stazione Termini, con l'avvio della Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Nello scalo romano c'è un maggior flusso di persone rispetto alle scorse settimane, ma al momento la situazione sarebbe "scorrevole". Lieve intensificazione del traffico in alcune strade della città, in particolare Salaria, Prenestina, sulla via Cristoforo Colombo in direzione Roma e sulla Tangenziale est dove in zona Corso Francia c'è una chiusura per lavori con un doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione dello stadio Olimpico. Dalla mezzanotte sono scattate le nuove misure di sicurezza per la Fase 2. Massima attenzione a eventuali assembramenti che potrebbero formarsi ora che ci saranno più persone che tornano a circolare in città e a garantire il rispetto delle distanze di sicurezza. Sotto la lente ci sono i capolinea dei bus, i principali snodi ferroviari, i parchi e l'esterno dei locali che riapriranno per la vendita da asporto.

Una fila per salire un'altra per scendere dai treni, controllo dell'autocertificazione in entrambi i varchi e volontari della Croce rossa che misurano la temperatura a chi è in partenza con termoscanner. È lo scenario alla stazione Termini. Numerosi i passeggeri in coda per mostrare i documenti e con le mascherine, obbligatorie sui convogli. In circolazione soprattutto treni regionali diretti in altre città del Lazio o della Campania. Per i controlli, in aiuto alla polizia ferroviaria ci sono militari e volontari della Protezione civile del raggruppamento operativo emergenze. Arrivando in stazione dall'ingresso principale di piazza dei Cinquecento, i passeggeri devono seguire il percorso delimitato da strisce mobili bianche e rosse e, per terra, da adesivi verdi con la scritta 'Rispetta la distanza sociale'.

Torino

Torino si è risvegliata nel traffico: stamani le auto sono tornate a sfrecciare in grande quantità per le strade del centro storico. A marcare la differenza rispetto all'epoca pre-Coronavirus sono i negozi, che restano chiusi con la sola eccezione dei minimarket e qualche bar e caffetteria che praticano il food delivery. Quasi tutti i passanti, in strada, indossano la mascherina. Runner e proprietari di cani non hanno perso tempo e da subito hanno rimesso piede nel Parco del Valentino, che settimane di chiusura al pubblico hanno trasformato in una foresta lussureggiante. Che la Fase 2 non sia un "liberi tutti" lo ricordano gli agenti della polizia che, verso piazza Vittorio Veneto, controllano un ragazzo con lo zainetto e gli fanno firmare l'autocertificazione.

Venezia

Primo giorno della fase 2 ordinato, ma senza alcun turista per Venezia, che vede ripartire le attività lavorative ma senza il vitale comparto turistico. Al terminal automobilistico di piazzale Roma arrivano e partono regolarmente gli autobus, con distanziamento assicurato e limitazione dei passeggeri a bordo. Stazionano anche i taxi ma scarsamente utilizzati. Gli imbarcaderi del terminal acqueo non sono affollati; gli addetti dell'azienda del trasporto pubblico Actv garantiscono il distanziamento tra i passeggeri, in maggior parte tutti impiegati o addetti delle attività commerciali riaperte. Anche il ponte di Calatrava, che collega piazzale Roma alla stazione, viene transitato ma senza gli ormai consueti turisti con trolley.

Bergamo

È una partenza 'al rallentatore' quella della fase 2 a Bergamo, la città più colpita dall'emergenza Coronavirus in Italia. In base all'afflusso dei passeggeri alla stazione della città, stamane, all'ora di punta, pochi sono i pendolari che si sono mossi per recarsi al lavoro o nei centri della provincia o a Milano. I due treni, quello delle 7.02 e quello delle 7.16, avevano a bordo rispettivamente 35-40 e una ventina di passeggeri. Un poco più affollati, invece, i treni provenienti da Calusco (Bergamo) e da Lecco, uno arrivato 7.38 e l'altro dieci minuti dopo.

Bologna

Più movimento del solito, ma nessuna folla, in centro a Bologna alle 8 del primo giorno di riaperture della fase 2 della pandemia. Per salire sui mezzi pubblici non ci sono code. Le persone in giro, ancora poche in una città che si sta svegliando, indossano tutte le mascherine e i guanti. Ci sono alcune mamme che passeggiano con i bimbi: "Non vedevamo l'ora", dicono. In centro anche alcuni runner, gente che cammina o è in bici, fattorini che portano la spesa. In piazza Maggiore, nel cuore del capoluogo emiliano, controlli serrati di carabinieri, polizia, esercito. La maggior parte dei negozi è chiusa. Qualche fila solo per entrare in banca o negli uffici.

Firenze

Torna a rianimarsi Firenze dopo il lockdown senza però situazioni caotiche o assembramenti. Sulle strade cittadine si nota più traffico rispetto ai giorni precedenti anche se non certo ai livelli prima del blocco per il Coronavirus. I viali e le arterie principali si sono così ripopolate di auto ma soprattutto è cresciuta la frequenza dei mezzi pubblici: per assicurare la distanza di sicurezza tra i passeggeri gli autobus non possono trasportare più di 11 persone a sedere e 7 in piedi, tutti con la mascherina. Grande attenzione poi alle fermate della tramvia, che sono presidiate dalla polizia municipale per evitare assembramenti. A bordo un massimo di 44 passeggeri per ogni tram, rispetto ai 270 che il mezzo può solitamente trasportare. Sono previste oltre 900 corse giornalieri.

In A1 aumentano le auto, più mezzi verso Sud

È aumentato rispetto ai giorni scorsi il traffico sulla A1 nel tratto che collega la Lombardia e l'Emilia, cioè nella zona più colpita dal Coronavirus. Ad essere cresciuta (anche se non in modo considerevole) nel primo giorno della Fase 2 è soprattutto la presenza di automobili, che nella fase 1 erano praticamente scomparse sull'autostrada dove i tir erano però padroni assoluti della strada. Il passaggio di mezzi si è intensificato in particolare in direzione Sud.

Rientro in fabbrica a Napoli

Affluenza sostenuta di viaggiatori in piazza Garibaldi, a Napoli, allo stazionamento dei bus dell'Azienda napoletana mobilità. Ammessi a bordo non più di 18-20 passeggeri. Niente fermate durante il percorso per evitare sovraffollamento. C'è quindi chi non riesce a salire e deve attendere le corse successive. Sui treni della Cirumvesuviana che collegano la provincia con Napoli molti posti a sedere 'sigillati': ci sono pendolari che raggiungono i posti di lavoro ma mancano gli studenti e quindi al momento non si registrano particolari affollamenti. Il traffico in città e sulla Tangeziale di Napoli appare intenso ma scorrevole. Al momento non si registrano code per accedere alla linea 1 della metropolitana e alle tre funicolari. Le stazioni del quartiere Vomero-Arenella, allestite come le altre con tutta la necessaria segnaletica per far mantenere la distanza sociale di sicurezza, sono pressoché vuote. I pochi utenti indossano tutti la mascherina che in Campania è obbligatoria per uscire ma sono pochissimi gli utenti che indossano i guanti, dispositivo di protezione che l'Anm (Azienda napoletana mobilita) ritiene "fondamentale" per salire a bordo d tutti i mezzi di trasporto, come comunicato anche attraverso tutti i canali social aziendali. Più persone con i guanti invece si vedono nella zona di piazza Garibaldi allo stazionamento degli autobus che fanno capo sempre all'Anm. Il personale delle stazioni rileva che al momento non si registra un afflusso "molto diverso" rispetto ai giorni del lockdown ma sottolineano che nelle zone collinari i numeri potrebbero crescere con il passare delle ore visto che è consentito passeggiare.

C'è chi non ha mai fermato la produzione, come il settore dell'aerospazio, chi ha riaperto lo scorso lunedì 27 aprile, come la Whirlpool di via Argine e chi riaccende i motori come alla Fca di Pomigliano (Napoli) dove, agli addetti alla manutenzione si vanno ad aggiungere da questa mattina, un centinaio di driver collaudatori. Quindi, alla 'tranquillità' della Fca, dove sono ancora ferme le catene di montaggio, si contrappone la 'operatività' della Whirlpool, i cui dipendenti prima della ripresa hanno partecipato ad un corso di formazione ricevendo un kit con detergente, guanti e mascherine. "Il clima a via Argine? Da un lato - afferma Italia Orofino, una lavoratrice dello stabilimento Whirlpool - c'è la preoccupazione di rientrare in una situazione covid-19 ancora non tranquilla, dall'altro c'è la paura, ancora più grande, di perdere il posto di lavoro, perché l'azienda ancora continua a dire che il 31 ottobre a Napoli smette di produrre. Ma noi non ci arrendiamo, decideremo quali azioni da mettere in campo per far sentire la nostra voce, sempre nel rispetto del protocollo governativo".

Calabria

Riaperture in gran parte ancora in tono minore per i bar nel giorno di avvio della Fase 2 in Calabria, regione al centro di un braccio di ferro istituzionale dopo che il Governo ha deciso di impugnare l'ordinanza della governatrice Jole Santelli che dispone l'apertura dei locali di ristoro con servizio all'aperto. Prevale l'incertezza e non si registrano, tuttavia, grandi novità rispetto all'indomani del provvedimento regionale.

A Cosenza, la città sinora più aperturista verso l'ordinanza del presidente Santelli stamattina sono pochi i locali che stanno lavorando. Nonostante, la maggiore "libertà" restano chiusi gran parte dei bar. Ad aprire solo quelli più vicini agli uffici pubblici, al tribunale e agli uffici postali. Tutti comunque si sono adoperati per seguire le precauzioni di sicurezza. "Farò il servizio a domicilio - dice Mirko Gervasi titolare di un bar di fronte le poste centrali di Cosenza - e il take away. Nessuno entra nel locale e il caffè viene servito dalla porta d'ingresso. Non è facile - aggiunge - la paura è tanta, ma il tracollo economico è maggiore e passato il virus il rischio è che non avremo più il lavoro". Dello stesso tenore le parole di Francesco, dipendente di un bar di fronte al tribunale. "Per un caffè non facciamo la consegna a domicilio - dice - perché non vale la pena rischiare, ma per ordinazioni più complessive siamo attrezzati. Non c'è molta gente in giro, ma speriamo che la situazione si riprenda perché siamo rimasti chiusi per troppo tempo". Bar chiusi a piazza Bilotta, l'area del centro della città recentemente sequestrata dalla magistratura.

A Catanzaro, uno dei bar del centro città avvisa che non si procederà all'asporto ma si è optato per il servizio a domicilio. In un altro bar, che dà sul corso principale, si è scelto invece di mantenere le serrande abbassate fino al primo di giugno. "Poi - dice il titolare - si vedrà". Bar chiusi anche a Reggio Calabria. Prevale l'attesa.

Bari

E' l'aumento del traffico di mezzi privati la cosa che più si nota a Bari nella prima giornata di allentamento delle misure del lockdown. Anche sulla strada statale 16 circolano più auto e camion. All'uscita della stazione ferroviaria i tassisti sono delusi: "Siamo qui dalle 5 del mattino ma non abbiamo avuto nemmeno un cliente, non è cambiato nulla e pare che oggi non arrivino treni dal Nord. Da marzo stiamo solo perdendo soldi, non abbiamo più una lira". All'interno della stazione, invece, sono comparsi i distanziometri sul pavimento ma non c'è molta gente in arrivo né in attesta di prendere un treno. Al capolinea degli autobus urbani, in centro, non ci sono assembramenti e i mezzi viaggiano semivuoti. Un po' più di persone si vedono nei bus che arrivano dalla provincia. Fuori ai bar non ci sono molte persone che attendono di poter portare via la colazione con il take away.