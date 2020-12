Svolta nelle le indagini sulla morte del ginecologo sgozzato: spunta l'ipotesi del suicidio

Svolta nel giallo del ginecologo morto a milano scartata l’idea di un omicidio per rapina gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un suicidio. Le indagini sulla morte di Stefano Ansaldi, il medico di 65 anni trovato privo di vita tra le 18.01 e le 18.04 di sabato nei pressi della stazione Centrale da subito si sono rivelate molto complicate. Dalle telecamere che hanno registrato i momenti antecedenti la morte del medico non si vede nessuno avvicinarglisi. Sull’arma del delitto non ci sono impronte, quindi sono stati usati guanti in lattice come quelli che il medico aveva. Resta solo da chiarire il mistero del telefonino sparito, perché in questo caso deve averlo buttato via lo stesso Ansaldi.

Il coltello, il Rolex e il cellulare

Poco prima della morte, il ginecologo avrebbe vagato per circa tre ore fino a quando alcuni passanti l'hanno visto sul marciapiede, le mani premute sul collo per tamponare la letale ferita, provocata da un coltello da cucina. L'arma è stata rinvenuta vicino al corpo, insieme alla 24 ore, che conteneva soltanto documenti d' identità e biscotti, e insieme al Rolex che era stato aperto, tolto dal polso, chiuso e posizionato a terra. Non c' era però il telefonino di Ansaldi, che viveva e lavorava a Napoli e che non aveva comprato il biglietto del ritorno, nonostante sabato fosse una giornata di assalto ai treni e lui non avesse con sé un minimo di ricambio per un' eventuale sosta notturna in un hotel (prenotazione peraltro mai effettuata)

L’assegno in bianco

Al momento gli investigatori non conoscono il motivo che ha spinto il ginecologo a lasciare la Campania anche se malato di Covid per questo lavorano per esclusione e analizzano fatti all' apparenza immotivati, come quell'assegno in bianco intestato a una società off shore maltese del quale il Ansaldi aveva denunciato nel 2019 lo smarrimento. C' era la sua firma, sull' assegno, ma non l' importo, che sarebbe stato messo per iscritto dal contatto sull' isola.

Il fallimento

L' unica altra attività economica intestata al dottor Ansaldi come riporta il Corriere della sera risale a molti anni fa e riguarda un laboratorio di analisi, portava il nome del dottore ("Gestione laboratorio di patologia clinica del dott. Stefano Ansaldi"), ed è confluito in diverse sentenze del Tribunale fallimentare di Napoli, in quanto nel 2010 aveva accumulato quasi mezzo milione di debiti. Era un' impresa legata alla sanità pubblica campana, convenzionata per gli esami con la Asl Napoli 1, e che di fatto fino a dieci anni fa accumulava perdite e non riscuoteva pagamenti.

Mezzo milione di debiti

Un' agonia finanziaria che venne rotta nel 2012, quando la banca Unicredit chiese un decreto ingiuntivo per quasi 57 mila euro. E quando il decreto divenne esecutivo, l'ufficiale giudiziario che avrebbe dovuto notificarlo "non ha rinvenuto la società, né il legale rappresentante all' indirizzo indicato". Il fallimento fu dichiarato dai giudici nel 2015. Il concordato s' è chiuso invece lo scorso anno. Ed è probabile che sempre a quell'attività sia legata l' altra "pendenza" che il dottor Ansaldi s' era ritrovato nella sua carriera, un' ipoteca legale iscritta da Equitalia nel 2014 per altri 77 mila euro.