Milano fashion week digitale con 42 brand

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Debutta a Milano la prima fashion week digitale. E' il primo appuntamento di questo tipo nella storia di Camera Nazionale della Moda Italiana promosso per presentare le collezioni Uomo e pre-collezioni Uomo e Donna per la primavera - estate 2021 in tempi di emergenza Covid. La piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it è stata ideata per accogliere, fino al 17 luglio, i contenuti di quarantadue marchi presenti in calendario in streaming con sfilate, video, performances. Gli appuntamenti vengono trasmessi con un segnale streaming attraverso la piattaforma e amplificati in tutto il mondo, grazie a partner internazionali: Kommersant Publishing house per la Russia; Tencent Computer Systems Company Limited, per la Cina continentale; The Asahi Shimbun, per il Giappone e The New York Times per gli Stati Uniti. Mentre Urban Vision, li diffonde a Milano, attraverso maxischermi posizionati in punti strategici della città. (ANSA).