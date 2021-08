(ANSA) - MILANO, 15 AGO - "Credo che la mia storia parli da sola. Io sono antifascista come credo tutti gli italiani". Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, in visita oggi al centro vaccinale Pirelli HangarBicocca. "Pensiamo invece ai nostri anziani", ha aggiunto Bernardo, che ha mostrato la foto del nonno partigiano e della nonna che "nascondeva in casa tante persone scappate". (ANSA).