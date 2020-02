Migranti, Viminale: ok aumento rimborsi accoglienza

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Potranno essere aumentati i rimborsi per ogni singolo migrante accolto. Lo stabilisce una circolare del Viminale inviata ai prefetti e relativa al 'Nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza'. Il Viminale, a quanto si apprende, ha emanato la circolare dopo aver acquisito il parere di Anac. La nuova circolare nasce dal fatto che molte gare per l'accoglienza erano andate deserte dopo i decreti ministeriali dell'ex ministro Matteo Salvini che avevano tagliato di circa il 40% il rimborso di 35 euro per ogni migrante ospitato. I prefetti avevano segnalato al Viminale il problema della 'fuga' dai bandi di gara e il ministero ha approfondito la questione chiedendo anche un parere all'Anac. L'importo dei rimborsi potrà crescere di qualche euro rispetto ai decreti Salvini, rendendo così più appetibili le gare.