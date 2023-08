Migranti: al via sgombero a Porto Empedocle

(ANSA) - PORTO EMPEDOCLE, 16 AGO - Andranno avanti almeno fino alle ore 20 i trasferimenti dei circa 1.200 migranti sistemati nell'area pre-identificazione del porto di Porto Empedocle (Agrigento). A sovrintendere e coordinare le operazioni di spostamento dei vari gruppi sono gli agenti di polizia che, assieme ad altre forze dell'ordine, scorteranno fino a destinazione i 23 autobus trovati dalla Prefettura di Agrigento.

Sono già partiti 3 bus per il Piemonte, 2 per l'Umbria, 1 per la Campania e 4 per la Lombardia. A tutti i migranti che salgono sui pullman vengono dati, da operatori e volontari della Croce Rossa, viveri e bottigliette d'acqua. Fino a stasera partiranno - e l'area di pre-identificazione verrà sgomberata degli attuali presenti - altri 2 autobus per la Lombardia, altrettanti per Calabria, Veneto e Liguria, tre per la Toscana, 1 per l'Abruzzo e 1 per la Puglia. (ANSA). .