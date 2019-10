Roma, 13 ott. (askanews) - Nuovo soccorso in mare nella notte di migranti nelle acque del Mediterraneo. Secondo quanto riferito da Sos Mediterranee, la nave Ocean Viking circa 8 ore fa ha messo in salvo 74 persone, tra cui 6 minori, da un gommone in pericolo vicino a un giacimento petrolifero a circa 50 miglia nautiche al largo della costa libica."Esauriti dal pericoloso viaggio, sembrano tutti stabili", riferisce la Ong.