Migranti, la Sea Watch attesa al porto di Catania

Catania, 30 gen. (askanews) - E' attesa in nottata al porto di Catania la nave "Sea Watch 3", con a bordo 47 migranti salvati nel Canale di Sicilia. Il via libera all'approdo dell'imbarcazione è arrivato oggi pomeriggio dal Viminale dopo aver trascorso 13 giorni ancorata di fronte alla costa di Siracusa e dopo un vero e proprio braccio di ferro internazionale per garantire lo smistamento dei migranti nei Paesi dell'Unione europea.Mentre la nave, appartenente a una Ong tedesca e battente bandiera olandese, è pronta per mettersi in navigazione verso Catania, la Prefettura etnea ha attivato tutti i dispositivi necessari all'accoglienza dei migranti. A Catania resteranno i 15 minori non accompagnati che verranno ospitati in strutture d'accoglienza. Per loro il tribunale catanese ha nominato i tutori previsti dalla normativa internazionale. I maggiorenni, invece, saranno subito trasferiti all'hotspot di Messina.