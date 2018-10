Migranti, partita nave italiana per monitoraggio nel Mediterraneo

Roma, 4 ott. (askanews) - Una nave italiana, "Mediterranea", è partita dalle nostre coste per raggiungere il Mare Mediterraneo "per svolgere un'attività di monitoraggio, testimonianza e denuncia della drammatica situazione che vede costantemente donne, uomini e bambini affrontare enormi pericoli nell'assenza di soccorsi, nel silenzio e nella complice indifferenza dei governi italiano ed europei". Lo si legge in una nota congiunta che specifica che il progetto vede tra i promotori varie associazioni, Onlus, ONG tra cui Arci nazionale, Ya Basta di Bologna, la ONG Sea-Watch, il magazine online I Diavoli e l'impresa sociale Moltivolti di Palermo. I garanti del progetto sono un gruppo di parlamentari, con il sostegno di esponenti del mondo della cultura e della società civile.