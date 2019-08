Migranti, Open Arms attraccherà a molo commerciale di Lampedusa

Lampedusa, 20 ago. (askanews) - Entrerà al porto commerciale di Lampedusa intorno alle 22.40 la Open Arms. La nave della ong spagnola, sotto sequestro preventivo da parte della Procura di Agrigento, attraccherà per far sbarcare i 79 migrati ancora a bordo. Poi dovrebbe salpare alla volta di Licata. Intanto al molo Favaloro sono sbarcarti i 50 migranti magrebini intercettati al largo di Lampedusa."Finalmente l'incubo finisce, le persone rimaste riceveranno assistenza immediata in terra", ha twittato la Open Arms commentando la decisione della Procura di Agrigento.