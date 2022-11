Migranti, Msf: "Su Geo Barents la situazione e' critica"

"Sono ormai da 10 giorni a bordo, qui abbiamo 572 persone che abbiamo soccorso e a cui stiamo dando le migliori cure possibili compatibilmente con la situazione. Abbiamo casi di infezioni cutanee e respiratorie e le sofferenze aumentano per la mancanza di spazio e per il protrarsi del tempo trascorso in mare". E' il racconto di Riccardo Gatti, responsabile delle operazioni di Msf a bordo della nave Geo Barents ferma nelle acque italiane in attesa dell'autorizzazione allo sbarco. "Abbiamo chiesto al governo italiano e a quello maltese - aggiunge - di indicarci un porto di sbarco che non e' arrivato. L'ultima richiesta e' ieri sera alle 10 ma non abbiamo avuto risposta". "Siamo entrati nelle acque italiane per proteggerci dal maltempo che ha aumentato la sofferenza dei migranti a bordo e che crea una situazione critica che difficilmente tornera' in equilibrio", conclude. (Immagini di Trovato)