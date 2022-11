Migranti, comandante Humanity: "Una soluzione per farli sbarcare, e' un loro diritto"

"Sono il capitano della motonave Humanity 1. Siamo nel porto di Catania da ieri sera, ieri notte. E, si', come gia' detto, stavamo sbarcando ma ora siamo bloccati con a bordo 35 persone, che abbiamo salvato dal mare, a cui le autorita' italiane non hanno permesso di sbarcare. Sono davvero arrabbiato, turbato e sconvolto per il fatto che mi sento obbligato a compiere un atto illegale perche' il decreto che mi vieta di far sbarcare le persone qui e' illegale. Questo e' quanto hanno chiarito i nostri avvocati. E ho altri obblighi legali che sono per me la massima priorita', cioe' la sicurezza della mia nave. Non posso lasciare questo porto con queste persone a bordo. Non posso garantire la loro sicurezza e non posso nemmeno garantire la sicurezza del mio equipaggio. Sto sollecitando urgentemente una soluzione per farle sbarcare, perche' questo e' un loro diritto". Cosi' Joachim Ebeling, comandante della Humanity 1, la nave ong giunta in queste ore nel porto di Catania. ServizioDi Orietta Scardino