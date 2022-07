Migranti: carabinieri arrestano due passeur in Friuli

(ANSA) - TRIESTE, 16 LUG - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tarvisio (Udine) hanno arrestato due "passeur", in distinte operazioni, con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Uno in particolare, cittadino siriano, di 22 anni, residente in Germania, è stato fermato al valico confinario di "Passo Pramollo" di Pontebba, alla guida di un furgone con targa austriaca. Dopo aver eluso un posto di controllo dei Carabinieri è stato inseguito e bloccato prima che potesse abbandonare i 34 cittadini, tutti maggiorenni e di diverse nazionalità, che aveva a bordo, stipati nel vano di carico. I migranti, privi di documenti, sono stati collocati in un centro di accoglienza friulano. Gli stessi militari hanno reso noto di aver arrestato in precedenza, ma la notizia è stata diffusa soltanto ora, un cittadino pachistano, sempre per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'uomo, di 34 anni, anche lui residente in Germania, è stato controllato all'uscita dello svincolo autostradale A/23 di "San Leopoldo", nel Comune di Pontebba mentre era alla guida di autovettura con targa austriaca. A bordo c'era un connazionale di anni 44, privo di documenti, clandestino. Anche questo passeur è stato portato in un centro di accoglienza mentre l'autovettura è stata sequestrata. Il passeur siriano è stato chiuso nella Casa Circondariale di Trieste, l'altro in quella di Vicenza. I controlli sono stati effettuati nell'ambito delle operazioni per il contrasto del flusso migratorio dalla rotta balcanica, con altre Forze di Polizia e sotto il coordinamento della Prefettura di Udine. (ANSA).