Roma, 26 dic. (askanews) - "Quinta operazione in tre giorni. La #SeaWatch3 ha soccorso 96 persone su un gommone in grave difficoltà che stava imbarcando acqua. Tra i naufraghi una donna incinta al nono mese. A bordo abbiamo 446 naufraghi. Il più giovane di loro ha due settimane di vita". Lo ha comunicato via social la nave ong Sea Watch in navigazione nel Mediterraneo.