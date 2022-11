Migranti, Berlino risponde all'Italia: 'Si presti velocemente soccorso'. La contromossa

"L'Italia presti velocemente soccorso alla nave umanitaria Humanity 1". L'appello della Germania arriva dritto nel merito della schermaglia sollevata dalla Farnesina che chiedeva alla Germania di farsi carico delle persone salvate dalle navi delle Ong che incrociano nel mar Mediterraneo. Presupposto è che l'imbarcazione, la Humanity 1, batte bandiera tedesca. Ma nel tratto di mare che separa la Sicilia dalla Libia ci sono altri due cargo, ovvero la Ocean Viking e la Geo Barents, che restano a largo in attesa di un porto sicuro, negato dall'Italia (ma anche da Malta) a seguito della direttiva del ministro dell'Interno, Piantedosi. A bordo delle tre imbarcazioni ci sono in tutto 985 naufraghi.

Con una nota scritta, in risposta a quella verbale del governo italiano che chiedeva alla Germania di farsi carico dei migranti, visto che la Humanity 1 espone il vessillo di Berlino, il governo federale ha risposto con una nota scritta diffusa dalla trasmissione di Raitre, Il cavallo e la torre, nella quale si legge l'esortazione ad aprire i porti per i migranti.

E' un film già visto con il primo governo Conte, allora era Salvini il ministro dell'Interno. La direttiva del titolare del Viminale, Piantedosi, risale a otto giorni fa e inibiva alle Ong l'approdo nei porti italiani. La premier Meloni ha definito queste navi "pirata", sostenendo che "se fai la spola tra le coste africane e l’Italia per traghettare migranti – ha accusato – violi apertamente il diritto del mare e la legislazione internazionale. Se poi una nave Ong batte bandiera, poniamo, tedesca, i casi sono due: o la Germania la riconosce e se ne fa carico o quella diventa una nave pirata”.

Parole pronunciate dalla neo presidente del Consiglio pur sapendo che diverse inchieste giudiziarie hanno escluso che ci siano connivenze sul piano dell'immigrazione clandestina e del traffico di esseri umani. Si tratta di operazioni umanitarie che legittimamente vengono svolte nel tratto di mare tra la Libia e le coste italiane e greche. Il governo tedesco nella nota sostiene che "le organizzazioni civili impegnate nel salvataggio di migranti forniscono un importante contributo al salvataggio di vite umane nel Mediterraneo".

"Sulla nave Humanity 104 minori non accompagnati"

"Salvare persone in pericolo di vita è la cosa più importante", si legge nel testo arrivato da Berlino. Che poi sottolinea: "Secondo le informazioni fornite da Sos Humanity sulla nave ‘Humanity 1’, battente bandiera tedesca, attualmente ci sono 104 minori non accompagnati. Molti di loro hanno bisogno di cure mediche". "Abbiamo chiesto al governo italiano di prestare velocemente soccorso", conclude la lettera.

La nota ufficiale di Farnesina e Viminale

Farnesina e Viminale, da parte loro, hanno inviato al governo tedesco una nota ufficiale, stavolta per iscritto, nella quale chiedono a Berlino di avere un quadro preciso della situazione a bordo della "Humanity 1" in vista dell’assunzione di eventuali decisioni. In particolare, è stato richiesto di conoscere al più presto informazioni di dettaglio sulle persone presenti a bordo della nave, sulle zone marine in cui ha operato la nave, se vi siano persone vulnerabili a bordo e se sia stata già avanzata richiesta di protezione internazionale.

La direttiva emanata una settimana fa dall'Italia era rivolta alla Humanity 1 e alla Ocean Viking. MA adesso nel Mediterraneo si è aggiunta un'altra imbarcazione, la Geo Barents, portando a 985 il numero dei migranti in attesa del porto sicuro attualemnte a poche miglia dalle coste siciliane.

"A bordo bambini, donne incinte e persone bisognose di cure"

"A bordo ci sono tanti bambini e c’è chi ha bisogno di cure immediate", premono le Ong che hann inviato le loro richieste sia a Malta che all'Italia. I porti restano chiusi e, sostiene il ministro Piantedosi in un'intervista al Corriere che l'Italia non può farsi "carico dei migranti raccolti in mare da navi straniere che operano sistematicamente senza alcun preventivo coordinamento delle autorità".

Intanto sulla Humanity e sulle altre navi la situazione diventa via via più difficile. I naufraghi salvati sono 179, tra cui circa cento sono minori. Il più piccolo ha sette mesi e molti hanno bisogno di cure urgenti, hanno sottolineato le persone dell'equipaggio. Sulla Ocean Viking della Sos Mediterranée invece, che batte bandiera norvegese, ci sono 234 migranti: molti di loro sono in mare da 12 giorni e sono allo stremo. "È un obbligo per gli Stati fornire il ‘place of safety’ alle navi che sono state impegnate in operazioni di ricerca e soccorso e che trasportano a bordo i sopravvissuti", ricorda Nicola Stalla, coordinatore del team.

L'ultima nave, la Geo Barents, è invece di Medici senza frontiere che batte anch'essa bandiera norvegese e che ospita 527 persone, tra cui 60 minori, tre donne incinte e altre persone che richiedono cure immediate. L'equipaggio ha "tempestivamente contattato e informato sia le autorità marittime maltesi, responsabili della zona Sar in cui si sono svolte le attività di salvataggio, che le autorità italiane”. La risposta è il silenzio.