"Dopo quasi 8 giorni trascorsi in mare", i 76 migranti soccorsi dalla Geo Barents "sbarcheranno finalmente nel porto di Taranto". Lo fa sapere Medici senza frontiere, spiegando che la nave (che si trova al largo della Sicilia orientale, ndr) "dovrà viaggiare per più di un giorno per raggiungere il luogo sicuro assegnato".