Migranti: ancora sbarchi nel sud Sardegna, arrivati in 52

(ANSA) - CARBONIA, 13 AGO - Non si fermano gli sbarchi di migranti nelle coste del sud Sardegna. Tra ieri e questa mattina ne sono arrivati 52. Ieri pomeriggio un barchino con 9 persone a bordo è arrivato in porto a Sant'Antioco e subito dopo, con altre due imbarcazioni di fortuna, ne sono approdati altri 19. I migranti sono stati bloccati dai carabinieri di Carbonia, che li hanno trasferiti al centro di prima accoglienza di Monastir. Poche ore dopo, sempre a Sant'Antioco, è arrivata un'altra imbarcazione con sette persone a bordo, e anche questi sono stati trasferiti a Monastir. L'ultimo sbarco in ordine di tempo è avvenuto questa mattina a Calasetta, con l'arrivo di altri 17 migranti, che sono stati poi bloccati dai carabinieri. I 52, tutti uomini in buone condizioni di salute, si trovano adesso nel centro di accoglienza dove rimarranno in quarantena. (ANSA).