Migranti:Alarm phone, persi contatti con barca a largo Malta

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Si sono persi i contatti con una barca con 25 migranti a bordo che era alla deriva al largo di Malta. E' quanto sostiene Alarm Phone sottolineando di aver comunque informato le autorità di soccorso tra cui la Guardia Costiera italiana che sarebbero alla ricerca dell'imbarcazione. Il barcone, scrive in una serie di tweet l'ong, si trovava a 200 miglia dalla costa in area Sar maltese ed era partito dalla Libia due giorni fa. "Siamo molto preoccupati per le condizioni delle persone" scrive Alarm Phone in un tweet. Secondo Alarm Phone ci sarebbe anche un'altra imbarcazione con 108 persone a bordo in difficoltà a largo della Calabria. "Ci dicono che la barca sta affondando - scrive in un altro tweet - temiamo il peggio e chiediamo che i soccorsi scattino immediatamente per evitare un altro naufragio". (ANSA).