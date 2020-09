Migranti, la Alan Kurdi autorizzata a sbarcare ad Arbatax

Roma, 24 set. (askanews) - La nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye, con 125 migranti a bordo soccorsi al largo della Libia, dopo cinque giorni di stallo e rimpalli tra Germania, Francia, Italia e Malta, è stata autorizzata a sbarcare ad Arbatax, in Sardegna. Lo ha comunicato il Viminale sottolineando che "l'80% dei migranti soccorsi verrà trasferito in altri Paesi europei"."La Alan Kurdi - ricorda il ministero - ha chiesto di poter sbarcare le persone a bordo e, in considerazione del previsto peggioramento delle condizioni meteo marine, ha inoltre chiesto di ridossarsi nella rada di Arbatax, riparo più vicino alla sua attuale posizione". E "contestualmente all'autorizzazione a tali richieste, è stata avviata la procedura europea di ricollocamento dei 133 migranti soccorsi in mare di cui 125 sono ancora presenti a bordo". Quindi "l'80% dei migranti soccorsi verrà trasferito in altri Paesi europei".