Migranti: 69 sbarcano in Salento, fermati presunti scafisti

(ANSA) - LECCE, 30 APR - È arrivato nel porto di Santa Maria di Leuca (Lecce) il motoveliero intercettato al largo del Capo di Leuca dalla Guardia di Finanza con a bordo 69 i migranti, soccorsi dai volontari della Croce Rossa e della Caritas. Si tratta di iraniani e iracheni e, in minor parte, di afghani. Tra loro ci sono anche bambini e donne, due delle quali in avanzato stato di gravidanza che sono state condotte in ospedale a seguito di un malore. Tutti i migranti sono in buone condizioni di salute. Due uomini del Tagikistan, ritenuti i presunti scafisti, sono stati sottoposti a fermo dalla Guardia di Finanza. (ANSA).