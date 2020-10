Migranti: 17 irregolari a bordo furgone, arrestati passeur

(ANSA) - TRIESTE, 31 OTT - Un furgone, con a bordo 17 migranti irregolari provenienti dal Pakistan, è stato intercettato in questi giorni dalla Polizia di frontiera di Trieste e dagli agenti del Commissariato di Muggia nei pressi del valico italo-sloveno di Ospo-Noghere a seguito di un inseguimento transfrontaliero operato dalla polizia slovena. Alla guida del furgone c'erano due cittadini bielorussi, che sono stati arrestati per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sempre sull'altipiano carsico, in un'altra operazione, la Polizia di frontiera di Trieste, in collaborazione con una volante del Commissariato di Muggia, ha notato a San Dorligo della Valle, nei pressi della zona confinaria, un'auto procedere in direzione Trieste a velocità sostenuta. Una volta bloccato il mezzo, all'interno dell'abitacolo e del bagagliaio gli agenti hanno trovato sei migranti, cinque originari del Pakistan e uno dell'Afghanistan. I due passeur, cittadini pachistani, entrambi privi di patente di guida, sono stati arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Da ulteriori indagini è emerso che i due stavano tentando di condurre il gruppo di migranti nelle vicinanze di Udine. Successive attività di indagine sono coordinate dalla Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste. (ANSA).