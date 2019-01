Metro Roma, girone infernale tra stop e manutenzioni infinite

Roma, 8 gen. (askanews) - Stamattina nuovo 'black out' nel servizio metro B a Roma. Non è una novità. Il trasporto pubblico nella capitale sembra diventato ormai una sorta di girone infernale per chi è costretto a usarlo per andare a scuola o a lavoro. Cioè per migliaia di cittadini ogni giorno armati di pazienza a differenza dei 'gilet gialli' che protestano e raccolgono financhè la benedizione di qualche esponente di primo piano del governo giallo-verde.Anche questa mattina nelle ore di punta ancora disservizi nei servizi di trasporto della capitale. Stazione Repubblica ancora chiusa dopo la ressa con feriti sulle scale mobili inn occasione di un evento sportivo e proprio le scale mobili sono spesso ferme per manutenzioni infinite (vedi stazione Cipro metro A).E mentre sulla linea B lo speaker annuncia che il servizio riprenderà poco dopo è costretto a informare che sulla tratta che va dalla stazione Bologna a Rebibbia i treni restano comunque fermi per 'problemi tecnici' e che è stato attivato il servizol navette sostitutive. Su bito dopo parte la richiesta di un intervento urgente dei tecnici per una persona bloccata in un ascensore nella stazione Termini. Una sequenza tragicomica se non fosse realtà di un servizio ormai evidentemente al collasso. Non so solo quello su rotaia. Pochi giorni fa è andato in fumo un altro autobus dell'Atac, il diciannovesimo dall'inizio del 2018. Una flotta di mezzi ormai vestuta e solo in parte rinnovata.