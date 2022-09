Weekend dai due volti meteo. Italia tra forti temporali, nubifragi e caldo africano

Un vortice si sta spostando dall'Islanda verso l'ovest britannico e nel primo weekend di settembre segnerà il passo sul Nord Atlantico, approfondendosi e innescando alle basse latitudini mediterranee la risalita di un promontorio dell'anticiclone africano. L'Italia si troverà divisa in due.

Le regioni centro-settentrionali saranno coinvolte dal passaggio di due fronti instabili pilotati dalla saccatura atlantica, uno nella giornata di sabato e l'altro in quella di domenica, responsabili di temporali anche di forte intensità su parte delle regioni centrali, seppur alternati a pause più soleggiate. Le regioni più meridionali invece risentiranno della risalita di correnti dal Nord Africa, con tempo più stabile e caldo in decisa intensificazione soprattutto sulle isole maggiori.

Sabato

Piogge e temporali sin dalle prime ore della giornata al Nordovest in rapida propagazione a Lombardia, ovest Emilia e Toscana, con fenomeni a tratti forti e accompagnati da locali grandinate e nubifragi. Proprio in Toscana sono attesi i fenomeni più violenti, con possibili nubifragi, grandinate e improvvisi colpi di vento con raffiche anche di 80-90km/h e conseguenti criticità idrogeologiche, in particolare su Versilia, Pisano, Livornese, Grossetano e Arcipelago Toscano.

In giornata temporali in estensione ad alto Lazio, Umbria, interne marchigiane ed abruzzesi, rovesci sparsi in arrivo anche su Triveneto ed Emilia con fenomeni più insistenti sulle Alpi centro-orientali. Entro sera però si attenueranno i fenomeni al Nordovest e in Toscana, successivamente anche al Nordest e sulle regioni centrali. Maggiori schiarite sul resto del Centro e al Sud, pur con cieli offuscati dal passaggio di annuvolamenti alti e stratiformi. Temperature in calo al Nord e sull'alto Tirreno, in aumento al Sud e sulle isole. Venti di Scirocco in rinforzo.

Domenica

Nuovo impulso instabile in arrivo da ovest verso il Centro Italia ma anche verso parte del Sud peninsulare. Piogge e temporali più frequenti e intensi al mattino ancora una volta sulla Toscana, specie costiera, in estensione in giornata a Lazio e zone interne del Centro Italia e di Molise, Puglia centro-settentrionale e Lucania; qualche temporale fin verso l'alta Calabria tirrenica. Entro sera fenomeni in esaurimento sul versante tirrenico con parziali schiarite, insiste una certa instabilità sul medio-basso versante adriatico con qualche rovescio intermittente.

Maggiori aperture sulle regioni settentrionali, pur con una certa variabilità diurna in prossimità delle zone alpine e sull'Appennino Emiliano dove non sono esclusi alcuni rovesci. Sole prevalente su isole maggiori, bassa Calabria e Salento con temperature in ulteriore aumento e picchi di 36/38°C sulla Sicilia orientale. Venti moderati meridionali, orientali al Nord. Per la tendenza per la prossima settimana clicca qui.