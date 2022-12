Weekend di Natale con l'anticiclone africano: temperature anomale, nebbie e locali piogge

Sapevamo da giorni che la situazione sarebbe stata questa e difficilmente quando si tratta di rimonte anticicloniche africane i modelli si sbagliano. Siamo dunque alle porte dell'ennesimo Natale anomalo caratterizzato da stabilità e clima mite, soprattutto in montagna. Trattandosi di Dicembre, il sole sarà un lusso per pochi anche se non mancherà ma più che altro avremo a che fare con foschie, nebbie, nubi basse e anche qualche debole precipitazione per delle infiltrazioni di correnti atlantiche che faranno capo a una perturbazione in transito oltralpe. Senza entrare nel dettaglio di tre giornate che potrebbero essere sovrapponibili, vediamo direttamente quali saranno le situazioni che si affermeranno sull'Italia.

DOVE IL SOLE: condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso le ritroveremo sulla Liguria occidentale, la Sardegna centro orientale, gran parte della Sicilia centro meridionale e orientale, il versante Adriatico dalle Marche alla Puglia.

DOVE LE NUBI: al Nord soprattutto Val Padana e Liguria centro orientale, lungo l'area tirrenica fino alla Sicilia e sull'alto Adriatico.

DOVE LE NEBBIE: su tutto il bacino Padano, nelle valli del Centro e localmente al mattino lungo i litorali della Sardegna occidentale, l'alto Adriatico e l'area tirrenica

DOVE LE PIOGGE: poche e sporadiche interesseranno nella giornata della Vigilia piccoli tratti della costa tirrenica centro meridionale e nella giornata di Natale e quella di Santo Stefano la Liguria soprattutto centro orientale e il basso Triveneto.

TEMPERATURE MITI SOPRATTUTTO IN MONTAGNA: a causa degli zeri termici molto elevati, fino a 3000m sulle Alpi e 3600m in Appennino le massime più anomale le ritroveremo su colli e monti con punte over 12/13°C a 1500m sulle zone Alpine e i rilievi appenninici. In pianura e sui litorali avranno un ruolo determinante le inversioni termiche che saranno sicuramente più accentuate in Val Padana e nelle grosse valli del Centro. Qui la mitezza si farà sentire poco. Difficilmente le massime in pianura al Nord saliranno sopra 6/8°C. Sui litorali avremo invece punte di 21°C sulle Isole Maggiori, 17/18°C al Sud Peninsulare e fino a 14/16°C sulle regioni centrali.