Vortice islandese in arrivo nel weekend: rovesci e temporali su parte d'Italia. Ecco le Regioni a rischio

Grandi manovre sul nord Atlantico per la conquista dell'Europa centro meridionale, lasciata nelle braccia di un caldo anticiclone che sta portando temperature molto miti, al di sopra delle medie stagionali con punte di 33°C in Spagna. Il vortice islandese sta organizzando un'offensiva che si dimostrerà vincente ma non prima di qualche giorno.

Aria fredda oceanica spingerà verso il basso l'area centrale dell'anticiclone tanto quanto basta perché queste correnti riescano a bucarlo in corrispondenza della Francia per raggiungere il Mediterraneo occidentale. Li troveranno una blanda depressione che si annida tra l'Algeria e le Baleari agganciandola e trascinandola verso l'Italia.

L'evoluzione richiederà alcuni giorni ma i primi effetti sul nostro Paese si vedranno nella giornata di sabato e ancor più per la domenica con una nuova settimana che si aprirà all'insegna dell'instabilità anche perturbata su diverse regioni. I fenomeni attesi saranno a prevalente carattere di temporale e potranno risultare localmente intensi già domenica. Vediamo allora che cosa dobbiamo aspettarci

Sabato

Nord, giornata in partenza soleggiata o velata con foschie e locali banchi di nebbia in sollevamento sulle pianure. Dal pomeriggio nubi in parziale aumento, più sulle zone alpine con qualche pioggia sui settori alpini occidentali e su quelli centro orientali. Centro, giornata soleggiata pur con nubi medio alte in arrivo da ovest. Sud, nubi in aumento in Sardegna con qualche pioggia tra il pomeriggio e la sera, localmente a carattere di rovescio sui settori meridionali. Parzialmente nuvoloso sulle regioni peninsulari e la Sicilia con nubi medio alte in transito. Temperature stazionarie o in lieve calo al Centro Nord. Venti deboli sciroccali con qualche rinforzo sui Canali. Mari calmi o poco mossi, mossi i Canali.

Domenica

Nord, cieli nuvolosi o molto nuvolosi su Prealpi, Pedemontane e pianure con qualche debole pioggia, più assidua tra Nordovest e Lombardia e localmente a carattere di rovescio. Centro, variabile o nuvoloso con qualche pioggia intermittente sulle regioni tirreniche, localmente a carattere di rovescio a fine giornata e più sporadica lungo l'Appennino. Sud, piovaschi e locali temporali, localmente intensi sulla Sardegna, nubi sparse altrove con tendenza a temporali sulla Sicilia occidentale e in nottata sul basso Tirreno. Temperature in lieve ulteriore calo. Venti moderati da Est sui bacini settentrionali da SE su quelli meridionali, mari mossi i bacini settentrionali e i Canali, poco mossi gli altri.