Weekend, sabato temporali, domenica con instabilità più isolata. Le previsioni

L'ultimo weekend del mese di giugno sarà caratterizzato sull'Italia dal transito di una saccatura sulle regioni centro meridionali. Porterà qualche temporale localmente anche forte nella giornata di sabato sulle regioni centrali e qualche piovasco al Sud nel corso della domenica. L'allontanamento dell'anticiclone africano garantirà inoltre un calo delle temperature con clima generalmente meno caldo anche se le massime potranno essere ancora localmente sopra media al Centro Nord. Vediamo intanto come andranno queste due giornate:

Sabato

Nord, qualche sporadico annuvolamento al mattino sul Triveneto e sulla Romagna localmente associato in Romagna a qualche sporadico rovescio in attenuazione entro il pomeriggio. Bel tempo altrove. Nel pomeriggio sole su tutte le regioni salvo occasionale variabilità su Alpi orientali e Friuli.

Centro, al mattino rovesci e temporali, localmente forti tra Marche e Abruzzo, maggiori aperture sul versante tirrenico. Nel pomeriggio ancora temporali in Appennino in propagazione al medio basso Lazio, possibile temporale anche su Roma. In serata fenomeni in attenuazione ovunque.

Sud, al mattino qualche rovescio o temporale su Molise e Puglia settentrionale, ampie aperture altrove. Nel pomeriggio temporali tra Molise, Appennino campano, Foggiano e localmente sul Potentino. Soleggiato altrove. In serata possibili temporali sull'alta Calabria ionica. Temperature in diminuzione al Centro e al Sud, stazionarie o in lieve rialzo al Nord. Venti moderati da NE e NO. Mari mossi.

Domenica

Nord, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sporadici addensamenti sui settori alpini e prealpini.

Centro, sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio qualche isolato piovasco tra Abruzzo e Lazio interno.

Sud, variabilità tra Puglia, Basilicata e Calabria con qualche isolato piovasco soprattutto pomeridiano e prevalentemente sui rilievi ma localmente in Calabria fino alla costa ionica, più soleggiato altrove. Temperature in ulteriore lieve calo al Sud, stazionarie o in lieve rialzo al Centro-Nord. Venti ancora moderati di maestrale sul medio e basso Adriatico, deboli altrove. Mari mossi i bacini orientali, poco mossi o quasi calmi gli altri.