Weekend con il ciclone, pericoloso vortice mediterraneo: sarà forte maltempo sull'Italia

Se l'autunno meteorologico (1 settembre) ha visto una prosecuzione dell'estate con temperature abbondantemente sopra media, così non sarà per l'ingresso ufficiale astronomico della stagione autunnale che quest'anno coinciderà con la giornata di sabato 23 settembre. Il caso ha voluto che l'equinozio e il maltempo si stringessero la mano per una configurazione barica che potrebbe essere molto pericolosa per alcune zone della Penisola.

Tutto avrà inizio nella giornata di venerdì quando l'approfondimento di una saccatura atlantica a ovest dell'Italia getterà le basi per la formazione di una bassa pressione sulla Francia meridionale che poi nella giornata di sabato entrerà sul Mediterraneo dalla Valle del Rodano. L'evoluzione di questo vortice che diventerà a tutti gli effetti un vortice mediterraneo coinvolgerà in forti condizioni di maltempo buona parte della Penisola.

Nella giornata di sabato saranno sotto scacco le regioni centro meridionali e parte del Nord mentre nella giornata di domenica a rischiare di più saranno il medio alto Adriatico, l'Emilia Romagna e parte del Centro Sud. Di rilievo sarà anche la ventilazione a rotazione ciclonica attorno al minimo con possibilità di mareggiate lungo le coste più esposte. Il minimo viene visto sabato in lento movimento dal Mar Ligure al Tirreno centrale entro sera. Domenica invece sarà sul medio basso Tirreno.

Secondo i modelli le regioni che rischieranno di più nella giornata di sabato saranno in una prima fase Veneto, Emilia Romagna, Toscana, soprattutto i settori meridionali, poi Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo con fenomeni che sul lato tirrenico potrebbero assumere carattere di forte nubifragio. Dal pomeriggio forti temporali e nubifragi colpiranno le regioni meridionali a iniziare da Campania e Molise poi a seguire anche Puglia centro settentrionale, Sicilia e Calabria entro sera. Nella giornata di domenica Emilia Romagna soprattutto la Romagna, Marche, interne toscane, estremo Sud soprattutto il Salento. Le temperature sono destinate a diminuire su tutta l'Italia e a scendere localmente sotto media su alcune regioni.

Anche se l'evoluzione nelle sue linee generali è pienamente confermata, quella che potrebbe ancora cambiare è la posizione del minimo rispetto alla Penisola, dalla quale dipenderà tutta a localizzazione dei fenomeni. Quindi per il momento troppi dettagli non possiamo darne, quello che va saputo è che l'intero weekend sarà caratterizzato da condizioni di locale forte maltempo con possibili criticità per allagamenti e non escluse anche delle alluvioni lampo. Seguite i prossimi aggiornamenti.

La perturbazione sarà accompagnata da una strutturata saccatura di origine atlantica che attiverà una tesa ventilazione dai quadranti meridionali. Più precisamente da sud-sudovest sui bacini ad ovest dello Stivale, anche con raffiche di Garbino sulle vallate adriatiche, da sudest sull'Adriatico. Tra sabato e domenica la stessa saccatura darà vita ad un vortice che si posizionerà proprio sull'Italia e che si muoverà da nord a sud lungo il Tirreno. Intorno ad esso rinforzeranno ulteriormente i venti, con le raffiche più intense attese sulle isole maggiori, dove il Maestrale potrà toccare gli 80km/h. Prime mareggiate possibili su coste occidentali sarde e su quelle ioniche, con mari fino ad agitati quelli più occidentali e onde alte anche 4 metri in tarda serata sul Mar di Sardegna.