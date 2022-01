Temperature pazze, al Nord sbalzi termici di 20°, ecco perché accade. Weekend con il sole poi si cambia

Temperature davvero bizzarre in diverse aree del Nord Italia, in particolare sui settori di Nordovest. “Se la mattina all'alba si registravano temperature diffusamente sotto lo zero, con forti gelate in Valpadana, nel giro di due-tre ore si è assistito in diverse aree ad una impennata termica davvero notevole, in alcuni casi anche di oltre 15-18°C.” - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che prosegue - “La causa è nell'ingresso prepotente dei venti di foehn indotti da una forte differenza di pressione tra la Pianura Padana e i settori oltralpe. Un fenomeno caratteristico del Nord Italia, ma che ha provocato sbalzi termici davvero ragguardevoli.”

“In particolare tra Piemonte orientale e ovest Lombardia si è passati da temperature mediamente di -1/-4°C alle ore 6-7 del mattino, a temperature fino a 15-17°C alle ore 10-11,” - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - “sotto raffiche di foehn talora intense che hanno tra l'altro scalzato lo strato insalubre nebbioso che gravava da giorni: qui i cieli ora si presentano tersi e limpidi, con umidità relativa bassissima, in alcuni casi anche appena del 10-15%. Laddove non agisce il vento di fohen, come nel caso della pianura lombardia orientale, ristagna la nebbia e si registrano anche 10°C in meno in una manciata di km. Se così nel pavese si registrano 15°C, nel bresciano non si superano i 3-4°C. Eclatante anche il caso bergamasco: a Bergamo alle ore 13 si registravano 5°C, mentre una decina di km più a Ovest si arrivava anche a 15°C.”

Dopo la breve pausa anticiclonica del weekend che regalerà bele tempo su tutta l'Italia, l'ultimo giorno del mese di gennaio e il primo di febbraio vedranno un nuovo peggioramento causato dalla discesa di una perturbazione dal mare del Nord. La massa d'aria che la accompagnerà sarà mista, in parte polare marittima e in parte artica e il suo ingresso sul Mediterraneo stimolerà la formazione di un vortice di bassa pressione che si sposterà dal Tirreno settentrionale allo Ionio nell'arco delle giornate di lunedì e di martedì portando piogge, rovesci, temporali, neve e venti forti anche a carattere di burrasca. Come sempre accade per le perturbazioni che arrivano da nord, le Alpi faranno da barriera e il grosso dei fenomeni sarà destinato alle regioni centro meridionali. Vediamo allora quale sarà l'evoluzione del tempo fino a mercoledì sulla base delle ultime emissioni modellistiche: