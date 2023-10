Weekend con il maltempo: il ciclone si estende al Centro Sud. Le Regioni coinvolte

Il vortice ciclonico che in queste ore si sta approfondendo tra la Francia e il Regno Unito sarà l'assoluto protagonista del tempo sull'Europa e sull'Italia nel corso del weekend. Una volta passato il fronte caldo che si sta dimostrando più attivo sulle regioni settentrionali, sarà la volta di quello freddo, accompagnato da correnti atlantiche che porteranno anche una sensibile diminuzione delle temperature.

La perturbazione si dimostrerà più incisiva sulle regioni tirreniche in generale e ancora su una parte del Nord, soprattutto sul settore compreso tra la Lombardia e il Triveneto. I fenomeni che saranno prevalentemente a sfondo temporalesco sulle regioni centro meridionali potranno essere localmente intensi e a carattere di nubifragio. La giornata più perturbata sarà quella di sabato, domenica l'Italia sarà ancora inserita in un letto di correnti occidentali ma le vorticità saranno drasticamente minori e la nuvolosità meno attiva. Anche la prossima settimana vedrà frequenti condizioni di maltempo sul nostro Paese. Vediamo intanto la previsione per il weekend:

Meteo sabato. Nord, spiccata instabilità con rovesci intermittenti intervallati da brevi pause asciutte, fenomeni ancora localmente intensi tra Lombardia e Triveneto. Centro, rovesci e temporali intermittenti sull'area tirrenica, localmente anche a carattere intenso, maggiori aperture lungo l'Adriatico con fenomeni meno incisivi. Sud, instabile con rovesci e temporali, più diffusi e localmente intensi su Campania, Calabria, Sicilia settentrionale, Basilicata e Puglia centrale. Maggiori aperture sul Molise e il Gargano. Temperature in diminuzione al Centro-Sud. Venti ancora forti a rotazione ciclonica con mari agitati e locali mareggiate lungo le coste esposte

Meteo domenica. Nord, nuvolosità variabile, generalmente poco attiva con qualche goccia qua e la a nord del Po e sulla Liguria. Centro, nuvolosità variabile, più attiva sull'area tirrenica e le zone interne dove ci sarà la possibilità di qualche breve rovescio di pioggia. Fenomeni possibili ma più isolati lungo l'Adriatico. Sud, variabilità sull'area tirrenica con qualche episodica pioggia, maggiori schiarite altrove. Temperature stazionarie. Venti deboli o moderati occidentali, mari da molto mossi a mossi.

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso, segnalando la possibilità di forti venti meridionali con burrasche su Liguria, Sicilia, Puglia, Toscana, Umbria e Marche che si estenderanno verso le altre regioni. Previste precipitazioni sparse e temporali sulle regioni nord-occidentali e centrali che si estenderanno poi a nord est. Sulla base dei fenomeni meteo previsti, che potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche, la protezione civile ha valutato un'allerta arancione su ampi settori di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e sull'intero territorio della Liguria.