Weekend con il bel tempo ma al gelo, in arrivo il freddo dalla Russia: ecco le Regioni coinvolte

Sarà un weekend con il bel tempo ma gelato. L'anticiclone che si è impadronito di mezza Europa, mantenendo condizioni di tempo stabile sugli stati centro-occidentali, subirà una certa erosione nell'imminente weekend in corrispondenza del suo perimetro orientale. La causa consisterà in una discesa di correnti fredde che dall'Artico hanno già raggiunto la Russia e gli stati orientali del Continente e che punteranno nel weekend il Mediterraneo, coinvolgendo anche parte d'Italia. Saranno essenzialmente le regioni meridionali a risentirne e solo una parte di esse, con un certo peggioramento durante il weekend, temperature in calo e qualche pioggia o nevicata anche a bassa quota. Nulla di fatto invece per le regioni del Centro-Nord che rimarranno sempre sotto la protezione anticiclonica.

Sabato

Continuerà a prevalere la stabilità anticiclonica al Centro-Nord in Sardegna e su gran parte del settore tirrenico meridionale peninsulare, con cieli spesso sereni ma anche con nebbie sulla Val Padana che localmente persisteranno anche di giorno lungo il corso del Po. Con questi presupposti rimarranno accentuate le inversioni termiche nei bassi strati e sarà marcata la concentrazione delle sostanze inquinanti sulle regioni padane. Proseguendo verso sud diverrà un po' più debole la protezione anticiclonica, con alcuni annuvolamenti sparsi sul medio versante adriatico, seppur innocui. Nuvolosità che andrà aumentando in giornata sulle zone interne della Puglia ma soprattutto su Basilicata e Calabria, dove compariranno alcune deboli sparse con fiocchi di neve dai 600/800m.

Domenica

Si esauriranno gli effetti dell'impulso freddo, ormai già diretto verso il Mediterraneo orientale, e il tempo migliorerà al Sud Italia con ritorno di cieli poco nuvolosi. Sul resto d'Italia condizioni anticicloniche con cieli sereni o poco nuvolosi, ma con nebbie sulla Val Padana anche fitte lungo il corso del Po, in parziale diradamento diurno. Tra il pomeriggio e la sera aumentano le nubi su Levante Ligure e alta Toscana. Venti moderati o tesi settentrionali, tendenti a provenire da ovest su Ligure e alto Tirreno, temperature stabili o in lieve aumento