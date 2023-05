E' maggio ma sembra novembre, weekend ciclonico sull'Italia con piogge e temporali. Ecco dove

Perturbazione in arrivo e allerta meteo arancione per il weekend. Una vasta circolazione di bassa pressione rimarrà estesa anche durante il weekend dall'Europa centrale al Mediterraneo, alimentata da correnti fresche di origine nord atlantica centrata con il suo minimo ad ovest della Corsica. Nonostante la grande incertezza previsionale nel dettaglio spazio-temporale, ne conseguiranno condizioni di instabilità sabato su buona parte d'Italia, con fenomeni anche temporaleschi e a tratti intensi e accompagnati da grandine, concentrati soprattutto sulle regioni centro-settentrionali.

L'apporto di aria fresca dalle latitudini settentrionali manterrà il clima frizzante al Centro e soprattutto al Nord, tanto che sulle Alpi si avranno alcune nevicate a quote relativamente basse per il periodo. Domenica saranno soprattutto le regioni centrali a vedere la maggior instabilità, per un impulso in risalita dal Tirreno verso la Penisola. Meno coinvolto sarà l'estremo Sud Italia, più vicino all'anticiclone afro-mediterraneo, con temperature in aumento. Ecco i dettagli

Sabato

Al Nord addensamenti e qualche pioggia già al mattino su centro-est Liguria, pedemontane e Prealpi centro-orientali, avvio di giornata più soleggiato altrove. Tra pomeriggio e sera instabilità in intensificazione sulla Val Padana centro-occidentale e rispettivi settori alpini, Liguria e Appennino Emiliano con rovesci e temporali localmente accompagnati da grandine. In tarda serata fenomeni in attenuazione. Limite neve sui 1800/2000m sulle Alpi. Al Centro instabilità in intensificazione sul versante tirrenico con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio, in sconfinamento in serata fino alle coste abruzzesi.

Al Sud spiccata variabilità, maggiori probabilità di fenomeni dapprima sulle tirreniche peninsulari e Sicilia, poi in giornata qualche piovasco anche in Puglia, mentre schiarisce da ovest su Sicilia e Calabria. In Sardegna diffusa instabilità con piogge e temporali. Temperature stabili, in aumento solo in Sicilia con massime fino a 25°C su Trapanese e Agrigentino.

Domenica

Al Nord inizio giornata abbastanza soleggiato, salvo qualche pioggia in Emilia Romagna. Al pomeriggio variabilità sulle zone alpine con qualche pioggia, specie sui settori centro-orientali, rovesci sparsi anche sul Levante Ligure, insistono rovesci anche temporaleschi in Emilia Romagna, ma in serata generale attenuazione dei fenomeni. Al Centro piogge diffuse su bassa Toscana, Lazio, Umbria e adriatiche, anche con qualche temporale, maggiori aperture su alta Toscana al mattino, poi piogge in arrivo in giornata. In serata graduale attenuazione dei fenomeni ovunque.

Al Sud qualche pioggia al mattino in Puglia, maggiori schiarite altrove. Tra il pomeriggio e la sera piogge e rovesci sparsi in arrivo anche su Sicilia e Campania, resistono parziali schiarite e clima più asciutto sulle altre regioni. In Sardegna variabilità sul versante tirrenico con qualche rovescio, in attenuazione in giornata con maggiori aperture. Temperature in lieve aumento, più marcato al Sud dove il clima si farà molto mite, attese massime fino a 28°C sulla Sicilia meridionale, 24°C in Calabria