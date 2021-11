Weekend sotto la pioggia, nuova ondata di maltempo sull'Italia: le Regioni più a rischio

Il vortice mediterraneo ora in azione ad ovest dell'Italia tenderà ad allontanarsi verso le Baleari nel corso del weekend, ma nel frattempo una nuova minaccia giungerà dal Nord Europa. Si tratterà di un nuovo vortice depressionario che taglierà l'area di alta pressione distesa sull'Europa centrale raggiungendo nel corso di domenica prima l'arco alpino poi la Costa Azzurra e provocando un peggioramento domenica al Nord, dopo un avvio di weekend ancora spesso instabile al Centro-Sud. Ecco nel dettagli cosa accadrà

Venerdì

Sarà ancora il vecchio vortice mediterraneo a condizionare il tempo con episodi di forte instabilità in avvio di giornata sulle isole maggiori. Attesi rovesci e temporali sulla Sardegna centro-settentrionale, anche intensi ma in graduale attenuazione tra il pomeriggio e la sera e con parziali schiarite che si affacceranno alle aree meridionali. Iniziale maltempo anche sulla Sicilia centro-orientale con temporali a tratti intensi sul versante ionico, in graduale attenuazione tra pomeriggio e sera, maggiori schiarite e clima più asciutto sull'ovest dell'isola. Sulle regioni peninsulari nuvolosità irregolare attesa sul settore centro-meridionale con piogge e qualche rovescio al mattino su Toscana e Lazio, al pomeriggio su basso Lazio, Campania e Calabria, ma con fenomeni in graduale attenuazione in serata e con schiarite sull'alto Tirreno. Fenomeni sporadici o assenti sulle regioni adriatiche, con schiarite in Puglia. Al Nord nubi sparse e schiarite con maggiori addensamenti al mattino in Emilia, alternati a nebbie o nubi basse sul resto della Val Padana, in parziale diradamento diurno. Nubi più compatte su Alpi Marittime e Ponente Ligure con qualche pioggia in attenuazione entro sera. Temperature in lieve calo al Centro-Sud.

Sabato

Avvio di giornata in gran parte nuvoloso sul Centro-Sud peninsulare salvo schiarite sul medio-basso Adriatico, piogge sparse sulle regioni tirreniche. In giornata ancora nuvolosità irregolare con piogge sparse, più frequenti su Campania, Calabria e Puglia, in graduale attenuazione in serata. Schiarite invece sulle isole maggiori. Al Nord nubi e qualche pioviggine al Mattino sul triveneto, schiarite altrove ma con banchi di nebbia sulla Val Padana. In giornata nubi in aumento e qualche pioggia o rovescio in intensificazione in serata soprattutto su Levante Ligure, Lombardia e Triveneto. Temperature in lieve calo al Nord, in lieve aumento al Sud.

Domenica

Iniziale maltempo al Nord e Toscana con piogge diffuse salvo parziali schiarite su Alpi occidentali. In giornata piogge e rovesci diffusi su gran parte del Nord, Sardegna e Toscana con fenomeni anche intensi sull'ovest del Piemonte e neve sulle Alpi dai 1500/1700m, qualche pioggia anche su Lazio, Marche e interne abruzzesi ma in un contesto di maggior variabilità. Nubi sparse e schiarite sul resto del Centro e al Sud.