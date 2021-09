Weekend turbolento, allerta per temporali e nubifragi: ecco dove. Le previsioni

Si preannuncia un weekend turbolento sotto il profilo metreologico. La saccatura depressionaria che ha stazionato nella prima parte della settimana sul settore balcanico comincia a spostarsi verso est, ma al suo seguito rimarranno attive anse depressionarie sul basso Tirreno, anch'esse in lento movimento verso levante. Una di queste transiterà sul basso Tirreno e sarà in grado di influenzare il tempo dapprima in Sardegna e successivamente sull'estremo Sud Italia, con rovesci e temporali anche di forte intensità e locali nubifragi, allerta soprattutto sulla Sardegna e sulle aree centro-meridionali. Sul resto d'Italia tempo più stabile, eccetto una certa variabilità diurna sulle Alpi centro-orientali con qualche locale rovescio o locale temporale. Tutto in un contesto climatico ancora tardo estivo.

Sabato sarà la giornata più instabile per parte del Sud Italia, con piogge e temporali in graduale intensificazione col passare delle ore ed anche di forte intensità, specie su Cilento, Calabria, Sicilia e Basilicata, con grandinate e possibili nubifragi, fenomeni più deboli invece in Puglia. Tempo più stabile e anticiclonico sul resto d'Italia con cieli poco nuvolosi o velati, salvo un po' di variabilità sulle zone alpine centro-orientali con qualche rovescio in locale sconfinamento alle alte pianure. Isolati rovesci al pomeriggio anche lungo l'Appennino. In tarda serata tendenza a graduale attenuazione dei fenomeni. Temperature in lieve aumento al Centro-Nord, in calo nei massimi al Sud.

Una residua instabilità ci sarà anche la domenica si attarderà sulle estreme regioni meridionali, con piogge e qualche rovescio tra Calabria ionica ed est Sicilia. In giornata ancora qualche rovescio o temporale su est Sicilia, Calabria e Salento, in esaurimento serale. Condizioni anticicloniche sul resto d'Italia, ad eccezione di una certa instabilità diurna sulle Alpi centro-orientali con qualche rovescio o isolato temporale in esaurimento in serata. Qualche fenomeno diurno possibile anche sulla dorsale appenninica più settentrionale.