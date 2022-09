Addio estate, irrompe l'autunno. Forti temporali e nubifragi con vento, freddo e prima neve in montagna

Una perturbazione presente sul nord Europa romperà nelle prossime ore il campo di alta pressione sull'Italia portando piogge e temporali in particolare sulle regioni del centronord. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una allerta meteo che prevede precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana. Dalle prime ore di giovedì i fenomeni interesseranno anche Marche e Umbria, in estensione al Lazio. Attesi inoltre venti di burrasca su Marche ed Emilia-Romagna. Sulla base dei fenomeni attesi, il Dipartimento ha valutato una allerta arancione su gran parte di Toscana e Umbria mentre sul resto delle regioni l'allerta è gialla.

Una potente e inusuale rimonta anticiclonica di matrice africana ci ha regalato un inizio settimana dal sapore estivo con sole prevalente e temperature sopra media ma adesso tutto questo sta per finire. L'aria calda e umida richiamata dall'anticiclone e in parte ereditata anche dall'azione dell'ex uragano Danielle sull'Europa occidentale sta per entrare in contrasto con correnti più fredde di estrazione scandinava. Il confronto sarà esplosivo, motivo per il quale ci aspettiamo precipitazioni anche molto intense. Va precisato che non si tratterà di maltempo diffuso, non sarà una vera e propria perturbazione ma una linea di instabilità.

Una fascia lungo la quale si svilupperanno dei temporali e che seguirà il dorso dell'anticiclone in graduale abbassamento di latitudine. Questi temporali potranno essere anche di grosse dimensioni come gli MCS (Mesoscale Convective System) e potranno contenere supercelle e dare luogo a forti rovesci di pioggia, venti intensi di downburst, grandine e persino dei tornado. Li abbiamo già visti nel corso del tormentato mese di Agosto e li rivedremo a breve. Ripetiamo, non saranno diffusi sull'Italia ma laddove colpiranno saranno anche violenti.

Per ciò che riguarda le temperature, inizialmente resteranno su valori ancora estivi soprattutto laddove non avremo cieli coperti e temporali, poi però ci farà visita l'artefice di tutto questo, il fronte di aria fredda scandinava che transiterà sull'Italia nel corso del weekend e per l'inizio della nuova settimana. Allora avremo un netto calo termico e l'arrivo dei primi freddi autunnali che porteranno anche le prime nevicate in montagna. Questo sarà il primo vero tentativo da parte della Natura di condurre l'autunno sull'Italia e potrebbe, condizionale sempre d'obbligo dati i trascorsi, mettere uno stop definitivo all'estate. Ora non ci resta che dare uno sguardo più nel dettaglio al tempo dei prossimi giorni.

Il penultimo weekend di settembre si preannuncia come un vero e proprio stop alla stagione estiva a causa di un drastico cambiamento della circolazione atmosferica. Aria fredda di estrazione artica irromperà sul Mediterraneo centrale alimentando un intenso fronte perturbato che sarà accompagnato da una forte ventilazione, piogge, temporali e un calo importante delle temperature. Una diminuzione che secondo i modello potrebbe essere anche nell'ordine dei 10/12°C in meno nei valori minimi e 8/10°C in quelli massimi, soprattutto sulle regioni settentrionali e le Alpi. Si può quindi parlare tranquillamente di prima prova d'autunno. Un assaggio di freddo che ci porterà localmente anche sotto media climatica con l'arrivo della prima neve in montagna a quote relativamente basse per il periodo. Gli zeri termici sono previsti in forte abbassamento, persino localmente sotto ai 2000m.