Nubifragi, vento e neve: sarà un weekend con un tempo da lupi. Le Regioni in allerta

Tra fine novembre e gli inizi del mese di dicembre il tempo sul nostro Paese subirà un importante cambiamento. Un campo di alta pressione sta tornando ad impadronirsi dell'Italia e ne conseguirà qualche giorno di maggiore stabilità atmosferica anche per il Meridione, l'ultimo ad uscire dall'ondata di maltempo.

La fase anticiclonica non avrà però lunga vita e ben presto si concretizzerà un nuovo cambiamento, proprio durante il prossimo weekend. La causa consisterà nell'approfondimento di un vortice depressionario sul Mediterraneo centro-occidentale che si avvicinerà allo Stivale, accompagnando una perturbazione responsabile di un peggioramento però non omogeneo su tutte le regioni. Nel corso del fine settimana il vortice mediterraneo punterà l'Italia transitando dalla Sardegna verso il Meridione, ma in una prima fase riuscirà a coinvolgere anche parte del Nordovest con qualche fenomeno, prima di concentrarsi al Sud.

Venerdì peggiora su Sardegna e Alto Tirreno. Già nel corso di giovedì si noterà un certo aumento della nuvolosità su alcune delle nostre regioni più occidentali, ma sarà da venerdì che il cambiamento si avvertirà con maggior enfasi. Il vortice in questione, ormai diretto sulle Baleari, piloterà una perturbazione che spingerà la sua parte più avanzata verso Sardegna, regioni tirreniche centro-settentrionali e Liguria, con le prime piogge in arrivo e fenomeni anche temporaleschi la sera sul versante tirrenico dell'isola. Nulla di fatto sul resto d'Italia, con tempo stabile anche se con una nuvolosità irregolare su Val Padana, alto Adriatico e regioni ioniche.

Sabato il maltempo si intensificherà in Sardegna con piogge e rovesci anche intensi sul settore orientale dell'isola. Peggiora anche al Nordovest con piogge in Liguria e Piemonte e un po' di neve sulle Alpi Marittime. Piogge verso Sicilia e bassa Calabria, mentre si compatteranno le nubi sulle regioni tirreniche dalla Toscana alla Calabria con qualche pioggia entro fine giornata. Altrove nubi in aumento ma senza fenomeni di rilievo.

Domenica migliora già al Nord con schiarite anche ampie sulle Alpi. Il fronte attraverserà invece le regioni centrali e soprattutto meridionali con maltempo anche di una certa consistenza e fenomeni che spostandosi verso est risaliranno l'Adriatico, coinvolgendolo fino al settore centro-settentrionale. Da segnalare inoltre il rinforzo dei venti con l'avvicinamento del vortice, di Scirocco fino a sabato poi tendenti a Bora, Grecale e Tramontana al Nord.